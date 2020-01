Stor interesse fra udlandet: Kan miste profil i januar

Edgar Babayan kan meget snart være fortid i Hobro. I hvert fald hvis man skal tro flere armenske medier, som skriver, at den ombejlede Superliga-profil har fået flere tilbud.

Ifølge det armenske medie News AM skulle der være være tale om interesse fra den italienske klub Lecce, som til daglig spiller i Serie A.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Edgar Babayans agent, Caglar Koycu, som, bekræfter, at der er stor interesse for Hobro-profilen.

Agenten vil dog hverken sætte navn på klubber eller udtale sig om, hvorvidt der er noget konkret på bordet. Han fortæller dog, at der arbejdes på sagen for at få et skifte til udlandet på plads.

Samtidig fortæller Caglar Koycu til Ekstra Bladet, at flere italienske Serie A-klubber er i spil som Babayans næste arbejdsgiver.

Babayan selv har da også udtrykt stor interesse for at skifte til udlandet.

- Jeg er interesseret i nye udfordringer, selvfølgelig. Min agent er i kontakt med udenlandske klubber. At rykke til Serie A er en fremragende mulighed, og Italien har en stærk liga. Det ville være interessant at spille mod Mkhitayan, siger Edgar Babayan til det armenske medie News AM.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle der også være massiv interesse fra Rusland og Kasakhstan, men der er endnu ikke sat navne på de klubber, som skulle være interesserede i at tilknytte den armenske Superliga-profil.

Edgar Babayan har kontraktudløb med Hobro i sommeren 2021. Han har spillet 89 kampe for Hobro og lavet 11 mål.

Den armenske profil har samtidig spillet otte A-landskampe for Armeniens landshold og scoret et enkelt mål.

