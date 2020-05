Superliga-klub afslører: Tæt på konkurs

Der kæmpes i disse dage for at få 3F Superliga-bolden til at rulle igen, men lykkes det ikke, kommer Hobro IK til at gå konkurs.

Det fortæller formand Lars Kühnel til Nordjyske.

Foreløbigt er det planen, at den bedste, danske række genoptages 29. maj, men der kræves fortsat tilladelse fra myndighederne, og det er det, som Lars Kühnel og co. nu går og venter på.

- Vi går konkurs, hvis vi ikke kommer i gang med at spille igen.

Lars Kühnel fotograferet i 2018. Foto: Claus Bonnerup

- Vores eksistens er afhængig af, om statsminister Mette Frederiksen giver grønt lys til Superliga-fodbold på denne side af sommeren, fortæller han kontant til avisen.

Hobro mister omkring tre millioner kroner i tv-penge, hvis sæsonen ikke sparkes i gang igen.

Ifølge Nordjyske går man derudover glip af to millioner kroner i sponsorindtægter.

Nordjyderne ligger for nuværende på 12. pladsen i 3F Superligaen, men bliver altså tvangsnedrykket til Danmarksserien, hvis klubben går nedenom og hjem.

