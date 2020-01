Superliga-klub mister profil før tid

Hobro IK bliver en profil fattigere i foråret.

Forsvarsprofilen Anel Ahmedhodzic forlader Hobro IK, et halvt år før lejeaftalen oprindeligt skulle udløbe. Malmö FF har således valgt at udnytte en klausul i aftalen og ophæve lejeaftalen for at hente den 20-årige svensker tilbage.

Anel Ahmedhodzic är tillbaka i Malmö FF!



Daniel Andersson: "Anel har gjort det väldigt väldigt bra i Hobro IK och nu känner vi att det är dags för honom att komma hem och konkurrera om en plats här i Malmö FF."https://t.co/i6sQr2fVWH — Malmö FF (@Malmo_FF) January 4, 2020

Det bekræfter Hobro IK.

- Anel har været en rigtig dygtig spiller for os i denne sæson, og vi havde håbet, at han skulle færdiggøre lejeaftalen og spille her i det næste halve år. Så vi ærgrer os over, at han allerede skal tilbage til Malmö nu, men det må vi acceptere, og nu kigger vi fremad.



- Vi takker Anel for indsatsen i Hobro IK, og vi ønsker ham held og lykke fremover, siger sportschef Jens Hammer Sørensen ifølge klubbens hjemmeside.

Anel Ahmedhodzic nåede at spille 19 kampe og score ét mål for Hobro IK.

Hobro IK overvintrer som nummer 12 i Superligaen.

