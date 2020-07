Superliga-klub tager afstand fra skandaløse scener

Superliga-nedrykningskampen mellem Lyngby BK og Hobro fik en voldsom afslutning med tre udvisninger og håndgemæng mellem spillere og en enkelt holdleder.

Hobros Imed Louati tillod sig endda at spytte Lyngbys Rezan Corlu, og den opførsel ser Hobro sig nu nødsaget til at tage officielt afstand fra.

Det skriver de i en pressemeddelse.

- Til gårsdagens kamp mod Lyngby BK spyttede Imed Louati efter Rezan Corlu. En situation som Hobro IK tager afstand fra.

- Det er både forbudt og forkert og hører ingen steder hjemme i fodbold. Der bliver taget en alvorssnak med Imed Louati. Hobro IK har ikke yderligere kommentarer til episoden, skriver klubben.

Imed Louati spyttede på Rezan Corlu under gårsdagens kamp. Foto: Lars Poulsen

Det hører til sjældenhederne, at en Superliga-klub på den måde tager officiel afstand fra en spillers handlinger, men Hobro-angriberen erkendte efter kampen også over for Ekstra Bladet, at han spyttede på sin modstander.

- Det var en reaktion fra min side. Han provokerede alle sammen, efter han fik sit røde kort, og han ville ikke forlade banen. Han startede med at sige alle mulige grimme ting til os alle, og derfor var jeg sur i momentet, sagde Imed Louati til Ekstra Bladet efter kampen.

Men var det en fair reaktion fra dig?

- Nej, det var det selvfølgelig ikke. Det var selvfølgelig ikke det rigtige at gøre, men somme tider kan du ikke kontrollere dig selv, svarede Hobro-profilen.

Hvilke ord hørte du ham sige til dig?

- Jeg kan ikke sige ordene her, men han sagde en masse dårlige ting, og når du er på banen, så spiller du fodbold. Du skal ikke stå og svine andres familier til og sige andre grimme ting, lød det fra en slukøret Imed Louati.

Louati blev ikke straffet for spytklatten under kampen, men Fodboldens Disciplinærinstans kan åbne en sag mod Hobro-spilleren. Ifølge formand Jens Hjortskov vil det blive besluttet senere tirsdag, når man har fået dommerens indberetning fra kampen.

Se også: Mål-helt kastede op tre gange

Se også: Hobro-angriber indrømmer spytklat mod Lyngby-spiller

Sæt jer nu ind i det inden I dømmer!