Tæt på millionsalg

Edgar Babayan har længe været rygtet væk fra Hobro IK, og nu ser det ud til, at drømmen om et eventyr i udlandet går i opfyldelse for den 24-årige kantspiller.

Det fortæller Babayans agent, Caglar Koycu, til Ekstra Bladet.

- Der ligger allerede officielle bud på Hobros bord for Babayan. Det er et bud på et par millioner, og det er jo sådan, det er, siger Caglar Koycu.

- Kan vi komme nærmere, hvor buddet kommer fra? Er det fra udlandet?

- Ja, det er fra udlandet. Der er stor interesse for ham, men først og fremmest er det op til Jens (Hobros sportschef, red) at acceptere buddet, uddyber agenten.

- Hvor mange seriøse henvendelser har I fået?

- I Danmark er der op mod fem klubber, der har vist interesse. Så er der to klubber i Cypern, en klub i Israel, og så er der to klubber i Polen, og her snakker vi top tre-fire klubber. Så har der også været en klub i The Championship i England, som vi har snakket med, og der har også været en klub i Grækenland. Lige nu er alt på tale, så dialogen er åben.

Edgar Babayan rykkede mandag ud af Superligaen med Hobro. Foto: Lars Poulsen

- Jeg regner da også med, at han kommer af sted, for der er flere konkrete bud på Jens Hammers bord, og der er både agenter og scouter, der ringer til mig hele tiden og spørger, hvordan det ser ud. Men den klub, der har budt på ham, kunne potentielt være en drømmeklub for ham, så vi venter bare på, at Jens bliver enige med klubben, lyder det fra Caglar Koycu.

Drømmer om udlandet

Edgar Babayan lægger heller ikke skjul på, at drømmen om et udenlands-eventyr sidder plantet i ham.

- Ambitionen er at spille på så højt et niveau som muligt. Men jeg kan ikke stå og sige nu, at jeg er for god til at spille i Hobro og for god til at spille 1. division. Jeg har været med til at rykke ned med dem, og hvis der ikke er nogle, der vil have mig, så skal jeg spille 1. division. Men det er klart, at jeg kunne godt tænke mig at prøve mig af i udlandet en dag, sagde Edgar Babayan til Ekstra Bladet efter kampen mod Lyngby.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Hobros sportschef, Jens Hammer, men han har ikke reageret på henvendelsen.

Edgar Babayan har spillet i Hobro siden 2017, hvor han kom til klubben fra Randers. Han har spillet 101 kampe for de netop nedrykkede himmerlændinge, mens han har lavet 15 mål for klubben.

