Taler ud om frustration: - Ikke sjovt at spille fodbold i øjeblikket

Hobro IK fik ørerne i maskinen, da de lørdag eftermiddag gæstede mestrene fra FC Midtjylland.

Ved pausen var nordjyderne bagud med hele 4-0, og det sluttede med en 5-2-sejr til favoritterne, som følge gæsternes træner, Allan Kuhn, godt kunne have vundet endnu større.

Så galt gik det ikke, men nederlaget i sig selv er også rigeligt til at frustration i Hobro-lejren, hvor midtbanespilleren Vito Hammershøy-Mistrati ikke lagde fingre i mellem, da han blev interviewet til TV3 Sport.

Her kunne den 26-årige Superliga-aktør erkende, at det ikke var sjovt at optræde på grønsværen i denne tid.

Tv-billederne viste med al tydelighed, at Hammershøy-Mistrati var nedtrykt og frustreret, da han gjorde status efter sæsonens syvende Hobro-nederlag.

- Der er ikke noget, der fungerer. Vi snakkede om, at vi ikke måtte falde sammen som hold, og så går vi ud og falder sammen som hold efter en halv time og er bagud 3-0, siger Hammershøy-Mistrati.

- Det er ikke sjovt at spille fodbold i øjeblikket. Den eneste måde, vi kan lave om på det, er ved at tage fat i vores nosser og lave det om, siger Hobro-spilleren.

Hammershøy-Mistrati, der scorede Hobros andet mål, mener især, at det kriseramte jyske mandskab skal blive bedre på dødbolde. Men det gælder også om at få et helt andet udtryk generelt.

- Det er pinligt, det vi laver i dag (lørdag, red.). Det tror jeg, at alle kan se. Det var også pinligt i sidste uge. Vi skal lave noget drastisk om, og det skal være nu, siger han.

- Vi lukker tre mål ind på dødbolde i dag. Vi har lukket 500 dåser ind i de her 12 kampe på standarder. Vi arbejder selvfølgelig på det. Vi er nogle tøser, hvis man må sige det i dagens Danmark, nede i feltet, fortæller midtbanespilleren.

Efter 11 runder har Hobro blot hentet seks point, og de agerer bundprop i Superligaen. I pokalturneringen står det dog bedre til.

Her blev det jyske mandskab tirsdag klar til 1/8-finalerne da holdet slog Danmarksserie-klubben Ledøje-Smørum med 2-1 på udebane. Begge scoringer blev ved den lejlighed sat ind af Hammershøy-Mistrat.

Se det bramfri interview i sin fulde længde her.

Se også: Superliga-træner erkender: - Det havde ikke været til at bære

Se også: Mestrene funklede: Håbløse Hobro slået i målfest

Se også: Zorniger i fysisk konfrontation: Se episoden der rystede Tibbling