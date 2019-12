Uhyggeligt sammenstød: - Undskyld mange gange

AALBORG (Ekstra Bladet): Rasmus Minor spillede søndag aften en stor kamp i Hobros forsvar og var sammen med makker Anel Ahmedhodciz stærkt medvirkende til himmerlændingenes ene point i Aalborg.

Selv om forsvarsklippen anerkendte både sit eget og Hobros fine defensive spil, så var det ikke ubetinget gode minder, Minor tog med fra Aalborg Stadion.

- Jeg kom alt for hårdt ind i duellen med Kristoffer Pallesen. Jeg tror, jeg vandt den første bold, men da jeg så gik efter den igen, så ramte jeg ham hårdt med skulderen lige ind i ansigtet, sagde Rasmus Minor, der kommer til at skrive en undskyldning til AaB-spilleren.

Kristoffer Pallesen var hårdt medtaget efter sammenstødet med Hobros Rasmus Minor. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Rasmus Minor (th) vil sende en undskyldning til Kristoffer Pallesen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Han får helt sikkert en besked, for jeg er meget ked af det, selv om det ikke var med vilje. Jeg har om nogen respekt for hovedskader, og jeg forsøgte at hjælpe ham så godt, som jeg kunne på banen, da han blødte og var groggy. Jeg kan kun undskylde mange gange, lød det fra Rasmus Minor.

Rasmus Minor fik et gult kort for forseelsen, mens Kristoffer Pallesen måtte udgå.

Søndag aften kunne AaB ikke oplyse yderligere, end at Pallesen skal undersøges efter et slag til hovedet.

