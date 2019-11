Vanvittigt drama: Her går det galt i overtiden

HOBRO (Ekstra Bladet): Hvilket forrygende slutdrama.

På et straffespark næsten fire minutter inde i overtiden sørgede Edgar Babayan for, at trængte Hobro fik et enkelt point ud af opgøret mod FC Nordsjælland.

Der er snart gået to måneder er der gået siden Hobro sidst har vundet. Og det betyder i sagens natur, at himmerlændingenes situation i bunden er blev forværret – bl.a fordi nærmeste foranliggende konkurrent, Horsens i denne spillerunde hentede tre point.

Men 2-2 var trods alt en opmuntring for Hobro-spillerne, fordi det vigtige point kom så sent i hus.

Få minutter forinden lignede det nemlig en total nedtur for hjemmeholdet, fordi indskiftede Ibrahim Sadig bragte gæsterne på vinderkurs med scoringen til 2-1.

Det skete på et tidspunkt, hvor tingene ellers blev domineret af Hobro, der sammen med det ene point også kan glæde sig over at have en af Superligaens mest formstærke spillere lige nu i Emmanuel Sabbi.

Et bragende flot scoring mod OB i sidste spillerunde gav ikke nogen point-gevinst. Denne gang lagde den scoring til 1-0 efter et kvarter, som han var mester for altså grunden til et enkelt af slagsen..

FCN slog dog til med udligning inden pausen. Mikkel Rygaard iscenesatte, så Mohammed Kudus fik frit løb mod mål. Men den hurtige mand blev stoppet inden afslutningen med et ulovligt skub i ryggen af Anel Ahmedhodzic.

Kudus blev selv sat til at skyde det korrekt dømte straffespark og nettede sikkert.

I første halvleg, var det Hobro, som dummede sig. Anel Ahmedhodzic lavede straffespark på FC Nordsjællands Mohammed Kudus.. Det blev udnyttet. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Ud over scoringerne bød 1. halvleg ikke på ret mange højdepunkter.

Mikkel Rygaard var en bevægelig og aktiv dirigent på gæsternes midtbane, men mange gode afleveringer fra hans fod førte ikke til store chancer, ligesom målscorer Mohammed Kudus heller ikke havde held til at rykke sig fri til afgørende afslutninger.

I den modsatte ende lurede Sabbi hele tiden på chancen, men fik ikke megen støtte af sine offensive kolleger Pål Alexander Kirkevold, der blev skiftet ud et kvarter efter pausen, Imed Louati og Edgar Babayan.

Så det var først og fremmest i forbindelse med standard-situationer, der blev skabt lidt uro i FCN-forsvaret. Uden dog at noget for alvor blev nærgående.

Efter pausen, der blev domineret af hjemmeholdet, var Imed Louati først med en seværdig afslutning, men han headede et hjørnespark lige over mål.

Siden var Sabbi igen på spil med et skud på overliggeren, men alt pegede mod 1-1 som slutfacit, inden den det forrygende drama i slutfasen, der altså sluttede med straffespark til Hobro – dømt mod Mohammed Kudus for hands.

