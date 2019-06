Peter Sørensen mærkede sidste sæson på egen krop, hvor ondt det gør at rykke ned i Superligaen, da Silkeborgs sæson kollapsede i Esbjerg.

Søndag stod Peter Sørensen i modsatte rolle. Han havde reddet Hobro efter en gennemført professionel indsats i Viborg, hvor værterne aldrig kom i nærheden af at true himmerlændingene efter gæsternes drømmestart på opgøret.

- Jeg er voldsomt lettet, det skal jeg gerne erkende. Det er en kæmpe forløsning at stå her og have klaret frisag. Vi har både opnået og undgået noget. Jeg er stolt af, at Hobro, som er en lille klub med få ressourcer, har sikret sig en ny sæson i Superligaen.

- På den anden side har jeg ondt af Steffen Højer, for jeg ved om nogen, hvor ondt det gør at tabe de her kampe med sit hold, lød det fra Peter Sørensen, inden han fik stukket et alt for fyldt krus fadøl i hånden.

Hobro reddede Superliga-livet på målstregen. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hobro har haft en svær sæson og flirtede i realiteten med nedrykning fra start til slut.

Da Peter Sørensen kom ind i slutningen af februar lå det fast, at klubben skulle ud i de ubehagelige nedrykningsopgør. Overlevelsesmissionen lykkedes. Først i dramaet mod Vejle og i sidste omgang mod Viborg, der blev besejret 3-0 samlet.

Alligevel var Peter Sørensen ikke meget for at lade sig hylde som ’frelseren’ i Hobro.

- Nogle gange skal der bare friske øjne til. Jeg har ikke revolutioneret noget. Spillerne har vidst, hvad jeg gerne ville, og det har måske givet en bedre struktur i defensiven. Så har vi haft nogle afgørende individualister, da det virkelig gjaldt, sagde Peter Sørensen og fortsatte nødtvungent:

Peter Sørensen ser ikke sig selv som frelseren i Hobro. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- Når du nu alligevel tvinger mig til at rose mig selv, så er jeg faktisk mest stolt af, at vi har ramt en god udvikling offensivt. Så vidt jeg husker, så er det kun mod Randers og Vejle, vi gik fra banen uden at score, og vi var også skarpe mod Viborg. Så det er der, vi har rykket os mest, sagde Peter Sørensen, der allerede inden første fejringsfadøl var drukket, begyndte at spekulere på næste sæson.

- Nu skal vi bygge på. Der er interesse for nogle af vores individualister, men jeg har den klare holdning, at vi skal tage os godt betalt, hvis vi skal sælge nogen. Nu står den på Superliga næste sæson også, og det kan ikke nytte noget, vi igen hænger i med neglene. Vi skal ud og være stærkere til den ny sæson.

