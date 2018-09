Ydmyger modstanderen: Målfest i Superligaen

Uheldene vælter ind over bundholdet fra Hobro

HOBRO (Ekstra Bladet): Det var dagen, hvor AaB kom i plus.

Og det skete Ikke kun på målkontoen, men også spillemæssigt.

Selv om det skete på meget billig baggrund, så meldte de fire dobbelte mestre i de sidste 45 minutter sig ind som måske seriøs udfordrer til FCK og FCM.

Gæsterne sprudlede langt om længe i 2. halvleg, da et endnu mere skadesplaget hjemmehold faldt fuldstændigt sammen.

Det kunne sagtens være endt med en endnu større sejr til AaB, hvis man ikke havde været så længe om at komme i gang.

Med storsejren kom AaB i runde nr. 10 i plus på målkontoen, som stod i minus et mål før kampstart, men endte med fire plusmål, da nordjyderne nu er oppe på 14 mål...

Det er godt, at TV-pengene ikke udbetales efter antal scorede mål, men hvad der er sat ind af point.

Med sejren befæstede de tidligere danske mestre positionen som Nordjyllands førende hold.

Tidligere har holdet fra Limfjordsbyen også slået en anden samarbejdsklub Vendsyssel, læs Hjørring.

Mens AaB fik tingene til at fungere i de sidste 45 minutter fortsatte uheldene med at vælte ned over Hobro.

Artiklen fortsætter under billedet...

AaB's Thellufsen og Hobros Gotfredsen i en duel. Foto: Henning Bagger.

Det er som om, at uheldene ingen ende har, hvilket som bekendt kan være et bundholds tunge lod.

Den langtidsskadede superliga-topscorer Pål Alexander Kirkevold havde til dagens kamp selskab af den nye topscorer, Emmanuel Sabbi.

I minutterne op til kampstart skrev forsvarskæmpen Yaw-Ihle Amankwah sig også ind på skadeslisten og i starten af 2. halvleg måtte endnu en Hobro-spiller fra øverste hylde, anfører Jonas Brix-Damborg forlade banen.

Samtidigt havde hjemmeholdet heller ikke marginalerne med sig.

Første gang, at AaB var i nærheden af Hobros mål, fik forsvarsspiller Kasper Pedersen den sidste fod på bolden i en klumspilssituation efter et hjørnespark.

Da var der gået godt en halv time.

Tiden var løbe ud på 1. halvleg, da hollænderen Tom van Weert kastede ind ind i indlæg fra Kasper Kusk, og så stod der 2-0 på tavlen.

Efter godt en time lavede Danny Olsen selvmål, da han blev ramt af den indskiftede Lucas Andersens hjørnespark og kort efter øgede Tom van Weert til 4-0, da han krøllede bolden ind i det fjerneste hjørne fra kanten af feltet.

Lucas Andersen markerede sin tilbagekomst, da han to minutter senere driblede sig fri af målmand Jesper Rask for efterfølgende at lade sig hylde af AaB's medrejsende fans.

Der var ikke så mange tilskuere, som man på forhånd havde håbet på med skuffende kun 3426 tilskuere til det nordjyske lokalopgør.

Se også: Tåbeligt rødt kort svækkede mestrene

Se også: Efter alvorlig hjerneblødning: Nu er Ferguson tilbage

Se også: Endnu en Real Madrid-stjerne får fængselsstraf