Høj Claesse: Sejr skæmmet af grimt sammenstød

Med en 3-1-sejr fik FC København rettet op på en sløv sæsonstart, der fortsatte helt ind til seks minutters tillægstid af første akt i Aalborg.

Her bankede Viktor Claesson et haltende FCK-hold i front, og den svenske superstjerne lukkede ligeledes kampen med 20 minutter igen med sin 2-0-scoring.

Dermed er Claesson for alvor begyndt at udstråle det enorme potentiale, som FCK hentede dyrt på en permanent aftale denne sommer. Stjernestøv, der potentielt kan give Champions League ...

Viktor Claesson blev dobbelt målscorer i FCK-sejren. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Faresignalerne er der stadig hos de forsvarende mestre, der har svært ved at kreere store, åbne chancer.

Den skramme satte Viktor Claesson et plaster på, men det holder ikke hele sæsonen ...

FCK-sejren blev skæmmet af et voldsomt sammenstød mellem Mathias Ross og Kamil Grabara.

Begge spillere gik efter en løs bold i feltet, som den polske FCK-keeper kom først på for blot at blive jernet i jorden af AaB-forsvareren, der kom flyvende ind i Grabara. Med hovedet først. Pande mod kindben.

Mathias Ross kom også galt af sted i sammenstødet. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Der var sikkert ikke ond vilje i aktionen, men det er uforståeligt, hvordan Ross slap for et gult kort med sin hensynsløse handling, der kostede et sæbeøje, en udskiftning og muligvis en længere pause til Grabara, der blødte fra en flænge, da han måtte gå fra banen.

I Aalborg har man ikke megen sympati for Grabara, der lossede en bold i ansigtet på en 13-årig AaB-fans, sidst FCK var på besøg i Nordjylland. Så polakken blev hujet og klappet ad banen …

Kamil Grabara gik i græsset efter et grimt sammenstød med Mathias Ross. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Når det er skrevet, så skal det nævnes, at kulissen var fantastisk i 9000 Aalborg. Tæt på udsolgt, smukke tifoer og en stemning, der var på kogepunktet kampen igennem.

Det er det smukke ved fodbold. Hvert år, når sæsonen indledes, så er der håb i alle klubber …

Det håb forsvandt en smule lige inden pausen, da en hostende og harkende FCK-hold bragte sig foran efter hovedstød fra Denis Vavro, som Josip Posavec slog direkte ud i fødderne på Claesson.

Nu er to kampe et tyndt vurderingsgrundlag, men indtil videre, så har Josip Posavec langt op til oliesheiken Jacob Rinnes niveau.

Kroaten kostede målet til 3-1, da han løb helt skævt af bolden, og på dødbolde virker Posavec til at have træplader under handskerne.

Allan Sousa spillede en flot, første hjemmekamp i Aalborg. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Anosike Ementa var et af de store lyspunkter for AaB. FCK havde meget svært ved at holde den 20-årige tometermand, der trods sin voldsomme fysik har en glimrende teknik. Det kan blive rigtig godt.

Det kan det også for Allan Sousa, der er blevet en fanfavorit på rekordtid med sine sambadriblinger. Det kan de godt lide i karnevalsland.

Sousa var også manden, der bragte spænding ind i kampen igen. I hvert fald indtil Posavec klovnerier. Men lige lidt hjalp det.

AaB har nu ikke vundet i 10 Superliga-kampe i streg ...

