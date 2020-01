Højtryk på FCM-forhandlinger: Enige med PL-dansker

Så er den på plads. Anders Dreyer bliver hentet ind til at styrke FC Midtjyllands jagt på guld.

Efter topholdet lige før weekenden kom overens med Premier League-klubben Brighton om en købspris på en million euro, 7,5 mio. kr, så har der været forhandlet intenst omkring de personlige vilkår for spilleren.

De forhandlinger er nu stort set afsluttet, og betingelserne i en aftale frem til sommeren 2024 er på nippet til at blive indgået. Nu venter kun det obligatoriske lægetjek, og Anders Dreyer kan iføre sig ulvedragten.

Den målfarlige kantspiller giver dermed FC Midtjylland endnu et es på hånden i jagten på guldet.

Ulvene havde et suverænt efterår med 16 sejre i 20 kampe. Blot 32 scorede mål var til gengæld et spejl af en offensiv, der slet ikke levede op til de stærke defensive præstationer. 12 etmåls-sejre var udtryk for at FC Midtjylland ikke var på tryg kurs, og da formstærke AGF kom forbi i efterårets sidste kamp lignede det et fingerpeg om, hvad der kunne ske i forårets slutspil, da aarhusianerne vandt 3-1 på MCH Arena.

Awer Mabil har patruljeret på højrekanten i efteråret. Tilgangen af Anders Dreyer øger konkurrencen. Foto: Lars Poulsen

Anders Dreyer skabte sit navn som en aggressiv og målsøgende højrekant i Esbjerg. Han var helt overdådig i Esbjergs oprykningssæson, hvor han scorede 18 mål i 1. division, og det var et Dreyer-hattrick, der sikrede oprykningen i playoff mod Silkeborg.

Efter oprykningen valgte Esbjerg at sige ja til et bud på 15 mio. kr. for Anders Dreyer fra Premier League-klubben Brighton, men det skifte blev aldrig lykken for den dengang 20-årige spiller.

Allerede for et år siden rykkede han videre til St. Mirren i Skotland på leje, og det blev atter til et lejemål i Holland i sommer, da Heerenveen meldte sig på banen, hvor det primært er blevet til kampe som indskifter.

U21-landsholdsspilleren træder nu ud af de uvisse leje-aftaler og tiltræder i FC Midtjylland.

Dermed henter ulvene vinterens anden offensive forstærkning. Den tidligere landsholdsspiller, Lasse Vibe, er allerede officielt blevet præsenteret som ny mand i sort. Han skifter gratis fra IFK Göteborg.

