Hooligan fængslet: Kastede brosten mod politiet

Der var store uroligheder både før og efter kampen, da Brøndby tog imod FC København 24. oktober sidste år.

Nu har det fået store konsekvenser for en 20-årig mand fra Køge, der gik langt over grænsen overfor politiet.

Ved 12-tiden angreb en større aggressiv og truende fangruppering politiet med kasteskyts og fyrværkeri, som den 20-årige mand var en del af.

Han er nu blevet idømt et års fængsel i Retten i Glostrup for at kaste med brosten mod politiet, forsøg på grov vold, grov forstyrrelse af den offentlige orden og for at overtræde maskeringsforbuddet.

- Fordi tiltalte før var dømt for fodboldrelaterede straffelovsovertrædelser lagde anklagemyndigheden op til en skærpet straf, og det fulgte retten, siger anklagerfuldmægtig Mette Thorsen i en pressemeddelelse.

Straffen blev skærpet til et års fængsel, fordi han tidligere var dømt for grov forstyrrelse af den offentlige orden ved et fodboldstævne.

Derudover var han dømt for tidligere at have frarøvet en fodboldtrøje fra en anden fan.

Den 20-årige mand har taget betænkningstid i forhold til eventuelt at anke sagen.