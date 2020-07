Horsens fik Fengeren

OB's brandvarme teenagerfund Max Fenger er ustoppelig.

For tredje kamp i træk i Europa play off-spillet scorede det 18-årige angrebstalent for de stribede, da fynboerne med en 3-1 sejr kom tættere på finalen om pladsen i Europa League-kvalifikationen mod enten AGF eller FCK om en uge.

Dermed gav han med det fjerde mål på halvanden uge endnu et bevis på, hvorfor fynboerne har haft travlt med at få forlænget hans kontrakt, så den vil løbe til sommeren 2022.

Så længe vil OB ikke komme til at råde over ham, hvis han fortsætter med at score i det samme tempo.

Max Fenger viste efter to hovedstødsmål forleden mod Randers, at han også er i besiddelse af et godt skud (Foto: Claus Fisker, Ritzau/Scanpix)

Søndagens to hovedstødsmål mod Randers blev fulgt op mod Horsens med et skud fra cirklen, som den ellers formstærke Horsens-keeper Matej Delac var chanceløs overfor.

Så fynboerne skal glæde sig, så længe det varer.

I hvert fald viste storskærmen en storsmilende sportschef Michael Hemmingsen, som i pausen var et smut forbi Manchester Uniteds danske scout Tommy Møller Nielsen.

Et par minutter efter Max Fengers flotte mål kunne Issam Jebali have bragt OB yderligere foran.

Tuneseren stod fri i det lille felt foran et tomt mål, men i stedet for at score til 2-o, skød han himmelhøjt over mål , men i stedet for at score formåede han at skyde over et tomt mål og levere årets afbrænder.

Senere kunne Issam Jebali have gjort skaden god igen, men alene med Matej Delac, skød han lige på Horsens-målmanden.

Tuneseren Issam Jebali leverede årets afbrænder, da han i det lille felt skød over et tomt mål (Foto: Claus Fisker, Ritzau/Scanpix)

OB var ved at komme i vanskeligheder, da den 'jobsøgende' Ayo Okosun gjorde god reklame for sig selv og udlignede til 1-1 med et hovedstød.

Det var et straffespark sat ind af den indskiftede nordmanden Sander Svendsen, som bragte OB tilbage på sejrskurs, med målet til 2-1 og en anden indskifter Mikkel Hyllegaard slog sejren fast, da han rundede Horsens-målmand Matej Delac og scorede til slutresultatet 3-1.

Selv gæsterne fra Horsens kan rejse hjem et udebanemål, så ser det svært ud for 'de gule', der modsat hjemmeholdet har holdt 14 dages fri med fem indlagde feriedage, fordi SønderjyskE efter pokaltriumfen røg på tidligt sommerferie.

