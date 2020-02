Horsens klædt af: Opvisning af FCN

Mikkel Damsgaard og Mikkel Rygaard førte an, da FC Nordsjælland kørte rundt med et svagt Horsens-mandskab

FARUM (Ekstra Bladet): For første gang i sæsonen fik FC Nordsjælland to sejre i træk. 6-0 triumfen over Horsens i det udsatte opgør var ikke et mål for stort.

Farum-talenterne holdt på det nærmeste legestue med Bo Henriksens tropper, der i lange perioder løb forvirrede rundt på kunstgræsset og lignede en flok seriespillere.

På en råkold aften i Farum førte Mikkel Rygaard og Mikkel Damsgaard an i nedsablingen af Horsens.

Mikkel Damsgaard, der til sommer skifter til Sampdoria, beviste nogle af de fine offensive kvaliteter der har fået italienerne til at betale 50 mio. kr. for ham.

Han scorede et blændende mål før pausen, hvor han trak fri i feltet og sparkede bolden i det lange hjørne. en sublim detalje af det offensive stortalent.

Artiklen fortsætter under billedet.

Mohammed Kudus scorede et mål og leverede en fin indsats, da Horsens blev besejret 6-0. Foto: Lars Poulsen.

Men også Mikkel Rygaard spillede en fremtrædende rolle. Han scorede på straffespark til 3-0, men havde også næstsidste fod på bolden, da Mikkel Damsgaard scorede til 2-0.

Det var Isaac Atanga, der åbnede festlighederne med scoringen i starten af opgøret efter en returbold fra Metej Delac.

Mohammed Kudus kom også på måltavlen med en fin scoring til 4-0 efter forarbejde af Mads Døhr Thychosen. Indskiftede Oliver Antman scorede sit første mål i Superligaen. Målfesten blev lukket, da Malte Killerich lavede selvmål mod slutningen af opgøret.

6-0 triumfen bringer FC Nordsjælland ind i top seks. I alle tre sæsoner med slutspil har FCN været med i top-6 og slutspillet. Pilen peger i samme retning i dette forår, hvor SønderjyskE træner Glen Riddersholm med bekymret mine forlod opgøret midtvejs i anden halvleg. Riddersholms tropper skal til Farum på søndag.

Derudover mangler FCN at møde Silkeborg, Brøndby, Esbjerg og FC Midtjylland, hvor seks point formentlig er nok til top-6.

Artiklen fortsætter under billedet.

Det blev en hård aften for gæsterne. Foto: Lars Poulsen

Svært program

Det var ikke meget Horsens havde at byde på onsdag aften i Farum. Bo Henriksen har virkelig fået noget at tænke på. Hans tropper stod ofte langt tilbage på banen for at forsvare sig. Den gule fare, som er kaldenavnet for Horsens, havde næsten intet at byde på i offensiven.

Udsigterne til forårspoint er heller ikke særlig lovende for østjyderne. Det resterende program ser meget vanskeligt ud. Umiddelbart ligger der ikke mange point og venter i kampene mod AGF, Randers, FCK, FCM og Brøndby.

Fulde Celtic-fans sat af fly mod København

Se også: Udsat AGF-Randers-kamp skal spilles i marts

Se også: FIFA i ny konflikt med UEFA og Sydamerika