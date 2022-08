Horsens køber newzealandsk landsholdsspiller i 1. division

Superligaklubben AC Horsens får forstærkning fra landets næstbedste fodboldrække.

Horsens har købt den newzealandske landsholdsspiller Elijah Just fra 1.-divisionsklubben FC Helsingør. Just er blevet udstyret med en fireårig kontrakt.

Det oplyser AC Horsens på sin hjemmeside.

Den 22-årige kantspiller har spillet for Helsingør de seneste tre sæsoner. I 2021/22-sæsonen scorede han syv gange for Helsingør i 1. division, og den præstation var med til at bringe ham på radaren i superligaklubben.

Det siger sportschef Niels Erik Søndergård.

- Elijah Just har spillet en forrygende sæson, hvor han virkelig har vist sig frem på det her sprudlende FC Helsingør-hold, og han var en af arkitekterne bag deres flotte grundspil.

- Han passer rigtig godt ind i vores strategi om at hente unge spillere med stort udviklingspotentiale, og vi er ikke i tvivl om, at vi sammen kan gøre ham til en dygtig superligaspiller i løbet af kort tid, siger sportschefen.

Just har spillet 11 landskampe for New Zealand. Han var blandt andet på banen i juni, da New Zealand tabte den afgørende playoffkamp om en VM-billet til Costa Rica.

Cheftræner Jens Berthel Askou siger, at han har ønsket sig en større bredde i Horsens' offensiv, og det får klubben med tilgangen af Elijah Just.

- Han kan gøre ondt på modstanderen i både små og store rum, han afslutter godt med begge ben, og han kan angribe sin modstander på flere måder. Han er meget bevægelig, hurtigt tænkende og en spiller, der kan give os endnu mere dynamik, siger cheftræneren.

Oprykkerklubben har fået en forrygende start på tilværelsen i Superligaen. Klubben har således hentet syv point i tre kampe, og kun en dårligere målscorere end Silkeborg holder Horsens fra førstepladsen.