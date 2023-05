Hovedsponsor forlænger Superliga-aftale

3F har forlænget samarbejdet som hovedsponsor for Superligaen

I de kommende tre år er Danmarks største fagforening, 3F, sponsor for Superligaen.

Fagforeningen har netop forlænget samarbejdet med Divisionsforeningen om hovedsponsoratet for Superligaen, der de kommende tre år fortsætter under navnet 3F Superligaen. Aftalen startede i 2019 og løber frem til sommeren 2026.

- Fodbolden og 3F passer perfekt sammen. Vi står for rigtigt mange af de samme værdier. Fællesskabet og holdspillet er det, der kendetegner både os og fodbolden. Så det er et naturligt sted for os at sikre samarbejde og synlighed omkring Danmarks største arbejderidræt,” siger 3F-formand Henning Overgaard og fortsætter:

3F er også hovedsponsor for Superligaen de kommende tre sæsoner. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

- Vi har været meget glade for samarbejdet omkring 3F Superliga og med klubberne. Det giver vores medlemmer en række fordele – og som Danmarks største og stærkeste fagforening giver det os en rigtig god synlighed at være med i 3F Superliga,” siger Henning Overgaard.

Interessen for at følge Superligaen har været stærkt stigende i denne sæson, hvor det tyder på, at der kommer en rekord.

Det gennemsnitlige tilskuertal bevæger sig lige nu omkring 10.000 i snit for kampene. Aldrig tidligere har snittet været over 10.000 for Danmarks bedste fodboldrække.

Mads Emil Madsen blev dobbelt målscorer, da AGF vandt 3-0 over Viborg. De kommende tre sæsoner bliver det med 3F som hovedsponsor for Superligaen. Foto: René Schütze.

Også hos Superligaen A/S er der begejstring over forlængelsen.

Thomas Christensen, Formand for Divisionsforeningen, er glad for, at samarbejdet er blevet forlænget yderligere tre år.

- Vi er glade for at fortsætte fællesskabet med 3F. Vores partnerskab mellem Danmarks største fagforening og Danmarks største sportsturnering har fungeret utroligt godt. Vi sætter begge fællesskab i højsædet - og er med til at samle Danmark og danskerne i det fællesskab på tværs af Danmark, siger Thomas Christensen.

