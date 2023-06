Hun bliver ny vært for Onside

Viaplay Group præsenterer fredag ny vært for Onside.

Det bliver 31-årige Stine Jensen, der gennem de seneste sæsoner har arbejdet tæt med 3F Superligaen som både vært, reporter og redaktør.

- Det er kæmpestort for mig at skulle stå i spidsen for Onside. Jeg elsker 3F Superligaen, og for mig er det den fedeste turnering at følge.

- Når man ser på den sæson, vi lige har overstået, så må alle glæde sig til at se, hvad vi har i vente i den kommende. Og så kender jeg ambitionerne i Onside og ved, at der hver eneste uge er en masse dygtige kolleger, som arbejder hårdt for at skabe det bedst mulige program søndag efter søndag.

- Det glæder jeg mig til at skulle præsentere for seerne i godt selskab med vores eksperter,’ siger Stine Jensen.

Programmet fortsætter med eksperterne Stig Tøfting, Per Frimann, Peter Sørensen, Kenneth Emil Petersen, Martin Jørgensen, Ken Ilsø samt Francis Dickoh, der senest har været på DR.