Kent Nielsen er en mand, der siger rigtig meget. Også når han ikke selv mener, han siger noget som helst.

Silkeborg-cheftræneren mente i hvert fald, at de små marginaler var med AGF i mandagskampen, hvor AGF både scorede på et hjørnespark, der ikke skulle have været et hjørnespark, og hvor man kunne argumentere for, at Jon Dagur Thorsteinsson skulle have haft to gule kort - begge for film.

- Der er vel ikke så meget at sige. Hurra for VAR. Det er vel det eneste, jeg har at sige til dommerpræstationen. Det er en del af spillet, og jeg er sikker på, at dommeren og linjedommerne gjorde det så godt, som de kunne.

- Hvad siger du til 2-0 målet efter et hjørnespark, der ser ud til at være et målspark?

- Det er godt set af linjedommeren, for han står godt nok langt væk fra situationen.

Mikael Anderson lukkede kampen for gæsterne med et kvarter igen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Der er utilfredshed hos flere af dine spillere, der mener, at Jon Thorsteinsson skulle have haft to gule kort for film. Hvad mener du om det?

- Jeg havde ikke mine briller på, så jeg kunne ikke se om det var korrekt alle de gange han lå ned. For han lå der godt nok meget. Men jeg er i bund og grund helt ligeglad med, hvad AGF gjorde, for vi har nok at tale om selv. Jeg er skuffet over, at vi ikke kunne lukke dem op og spille bedre fodbold, lød det fra Kent Nielsen.

Jon Dagur Thorsteinsson trak igen fokus. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

David Nielsen havde ikke selv set, hvad der gik forud for Mikael Andersons 2-0-scoring, der lukkede kampen i Søhøjlandet, men AGF-chefen medgav, at aarhusianerne endelig har fået 'tur i den'.

- Det er typisk, at sådan nogle situationer går vores vej, når vi har fået vendt bøtten. Vi er kommet i et positivt 'mode', og så får man de små kendelser. At vi så også scorer på to dødbolde, det er helt afgørende for os. For jeg synes, vi holdt Silkeborg fra at blive farlige kampen igennem, sagde David Nielsen, der ikke havde en finger at sætte på Jon Thorsteinssons præstation.

- Han leverede en fremragende kamp. Han har fået rigeligt med hug efter Larne-kampen. Han spiller med tænding, og han ligger ofte på grænsen. Det er også den energi, der gør ham god. Jeg synes ikke, han var over grænsen mod Silkeborg, lød det fra David Nielsen, der med syv point i tre kampe slukker alarmklokkerne i Aarhus.

- Vi er ude af krisen nu. Så sort hvidt kan vi godt stille det op. Der var ikke noget, der tilsagde, vi ville skaffe syv point i tre kampe. Men nu står vi her. Vi er et godt sted.