Hvem er stærkest før guldbraget? Se dommen her

Det bliver enten Jakob Poulsen eller Johan Larsson, der løfter guldtrofæet om mindre end tre måneder.

Torsdag aften får fodbold-Danmark et plejemærke på, hvem der lige nu står stærkest af de to konkurrenter. Opgøret i Herning afgør ikke guldets placering, men FC Midtjylland kan tage et stort forspring, omvendt kan Brøndby komme på omgangshøjde med rivalerne.

Uanset hvordan det ender skal de mødes yderligere to gange i foråret i slutspillet.

Her har vi foretaget en vurdering med baggrund i den aktuelle form. Vi har set nærmere på ni udvalgte fokus-områder: Formen, defensiven, offensiven, bænkpres, cheftræneren, stabiliteten, kreativiteten, dødbolde og støtten fra tribunerne.

Og det viser et ganske lille plus til FC Midtjylland. Men det betyder ikke, at de er store favoritter før braget. Det forventes at blive et tæt og jævnbyrdigt opgør.

FC Midtjylland har indtil videre haft en forrygende sæson. Foto: Anita Graversen.

Formen: ★★★★★★

FC Midtjylland er eneste mandskab uden pointtab siden vinterpausen. Det er ikke skabt på blændende spil, men i respekt for at banerne på denne årstid gør det svært at spille smukt. Dermed fortsætter ulvene tendenserne fra efteråret hvor de sidste fem kampe blev vundet. FC Midtjylland virker på samme tid afklarede og kyniske på en facon som kendetegner et klassisk mesterhold.

Erik Sviatchenko er igen at finde i Herning. Foto: Anita Graversen.

Der er sket en voldsom forandring med defensiven i FC Midtjylland hen over vinteren. Væk er Rasmus Nissen og Filip Novak, der er blevet afløst af Erik Sviatchenko og Mads Døhr Thychosen. Væk er de kræfter, der efterlod huller defensivt. AC Horsens og Hobro måtte nøjes med halve chancer. FC København kom stort set ikke til fadet i anden halvleg. Ulvene er blevet et defensivt monster.

Offensiven: ★★★☆☆

Alexander Sørloth er solgt og Paul Onuachu trækker med skade. FC Midtjyllands angrebsmonster har mistet højde og fysik på dramatisk vis, og klubben går ind til topbraget med et atypisk vævert og hurtigt miniput-angreb, hvor åbenbaringen Frank Onyeka tilmed er ramt af karantæne. Brøndbys forsvarere kommer ikke til at miste meget søvn over udsigten til den opgave.

Bænkpres: ★★★☆☆

Vinterens salg og skader har kostet FC Midtjylland stort på bredden. Mod Brøndby er Paul Onuachu og Rilwan Hassan imidlertid tilbage blandt de mulige indhoppere, lige som Bubacarr Sanneh og Janus Drachmann er blandt alternativerne. Men det skal ikke skjule, at topholdet slet ikke har de muligheder fra bænken, som de havde for bare tre måneder siden.

Jess Thorup har haft stor indflydelse på det FC Midtjylland-mandskabet.

Jess Thorups taktiske fingeraftryk er overalt på den aktuelle succes. Det er hans omstilling til tre-mands forsvar, der er den primære årsag til den succesfulde stime holdet befinder sig i. Det træk gør ham utroligt troværdig i forhold til trup og omverden, og han har vel aldrig stået stærkere.. Bedste bevis er, at der ikke har været én eneste kritisk røst over, at FCM har ændret fokus mod en mere defensiv stil efter nytår.

Stabiliteten: ★★★★★★

Lyngby må prise sig lykkelige over, at de ikke har tabt til FC Midtjylland denne sæson. Ulvene har en utrolig evne til at score første mål i kampe denne sæson og efterfølgende udnytte forspringet til at hente tre point. Lyngby trodsede den tendens i begge opgør i efteråret. Men ellers er FC Midtjylland til at stille uret efter. Første mål scores som regel inden der er spillet en halv time. Og modstanderen bliver så straffet, når de går efter en udligning. Bundlinjen… 13 sejre i de seneste 14 kampe

Duelund har haft stor betydning for midtjyderne. Foto: Anita Graversen.

Mikkel Duelund voksede i betydning for ulvene i efterårets løb, og han står ved forårets start som en decideret nøglespiller. Den lille tekniker giver nogle muligheder i kombinationsspilet på små områder, der giver holdet en uforudsigelig dimension. Sammen med Gustav Wikheim giver han i disse uger holdet et ændret offensivt aftryk, der adskiller sig fra den fysiske stil, der ellers har præget holdet denne sæson.

Dødbolde: ★★★★☆

Superligaens mest præcise højrefod til dødbolde sidder på Jakob Poulsen. Han kan gøre ethvert hjørnespark dødbringende, og han har samtidig evnen til både at afslutte og lave oplæg på frispark. Styrken på dødboldene lider imidlertid under vinterens rokader og skaderne, da der ikke er så mange at sigte efter for tiden. Kian Hansens lange indkast er også blevet mindre vigtige af samme grund. FCM er sammen med Horsens mandskabet, der har scoret på flest mål efter dødbolde (17) i løbet af sæsonen. Defensivt er der kun scoret på seks dødbolde mod dem.

FC Midtjyllands støtte på tribunerne kan stadig forbedres. Foto: Jens Dresling.

FC Midtjylland-tilhængerne var mødt massivt op til forårs-premieren, hvor næste 1000 var på plads i Horsens. Udsolgt mod FC København og nu mod Brøndby løfter tilskuersnittet, og MCH Arena er sædvanen tro det stadion med den bedste gennemsnit belægning – omkring 70 procent. Det er flot, men sammenlignet med det andre klubber kan mønstre, så er opbakningen stadig tilbagelænet og lidt afmålt.

TOTAL: 43

Christian Nørgaard fejrer en scoring. Foto: Lars Poulsen.

Formen: ★★★★☆

12 sejre og fire uafgjorte i de seneste 16 kampe. Kun dagens modstander fremviser en mere imponerende statistik i denne sæson. I efteråret præsterede Brøndby en stime på ni sejre i træk. Brøndby har vundet kampe hen over efteråret, hvor de ikke har ramt topniveauet. Det gælder sejrene i Hobro og Silkeborg, men netop den slags sejre kendetegner et mesterhold. Det er meget tæt på at udløse seks stjerner.

Defensiven: ★★★★★★

Superligaens bedste defensiv. Blot 21 mål er der scoret på Frederik Rønnow, der er en af Superligaens bedste målmænd. Det er bemærkelsesværdigt, at Brøndby har sådan en solid defensiv, når man tænker på, at hverken Benedickt Röcker, Hjörtur Hermannsson eller Paulus Arajuuri hører til blandt ligaens hurtigste stoppere. Det er en bagkæde, der tit bliver udfordret, fordi den står højt på banen. Det har også kostet fire udvisninger i sæsonen – i øvrigt alle til forsvarsspillere.

Brøndby er ikke afhængig af én spiller i offensiven. Foto: Lars Poulsen.

52 mål i 22 kampe er facit for Brøndby. Kun FCM og FCN (hver 55 mål) er farligere. Brøndby har ikke en spiller blandt ligaens fire mest scorende, men Alexander Zornigers mandskab har så mange offensive strenge at spille på. Fordelen er, at Brøndbys mål er fordelt på mange forskellige spillere. Det betyder samtidig, at Zorniger ikke er så afhængig af én spiller i kampene, når målene både kan komme fra Pukki, Mukhtar, Halimi, Wilczek, Kliment og Vigen, der er de mest scorende hos Brøndby i sæsonen.

Bænkpres: ★★★☆☆☆

Hvis man isoleret set fokuserer på guldkampen, er Brøndby presset i forhold til kvaliteten af reserverne torsdag aften i Herning. Der er ikke så mange kvalificerede alternativer for Zorniger at sende på banen. Specielt ikke fordi Paulus Arajuuri afsoner karantæne og Besar Halimi stadig er skadet. Han vil formentlig have Lasse Vigen og Jan Kliment som to af mulighederne. Til gengæld vil Brøndby være presset, hvis en af stopperne bliver skadet eller ikke at forglemme: Hvis Frederik Rønnow ikke kan spille.

Zorniger har en meget klar fodboldfilosofi. Foto: Lars Poulsen.

På mange måder har han ikke kun været en berigelse for Brøndby men for hele dansk fodbold, fordi hans tilgang har været anderledes og lidt utraditionelt. Alexander Zorniger har revolutioneret Brøndby på bare 20 måneder. Sølvet i sidste sæson var fornemt, og det er imponerende, at Brøndby i denne sæson spiller med om guldet på trods af, at budgettet bliver skåret ned. Tyskeren har en klar filosofi, han ikke afviger meget fra.

Stabiliteten: ★★★★☆

Vi skal 13 år tilbage i tiden til mesterskabssæsonen 2004-05 for at finde en periode, der har været mere stabil end den som Brøndby oplever lige nu med 16 superligakampe uden nederlag. Stabiliteten på Vestegnen er kommet med kontinuiteten. Det har formentlig været afgørende for Brøndbys muligheder i denne sæson, at Troels Bech har holdt sammen på truppen. Det har været en stor fordel ingen nye henover nytår skal tilpasses systemet.

Mukhtar har indledt foråret lovende. Foto: Lars Poulsen.

Brøndby har formentlig ligaens mest kreative spiller i Hany Mukhtar. Han svingede lidt i efteråret, men sluttede stærkt af og har indledt foråret med en opadgående formkurve. Han er dygtig til at holde på bolden og har et fantastisk blik for sine medspillere. Men med Simon Tibbling i forrygende form har Brøndby flere kreative strenge at spille på, lige som Christian Nørgaard på trods af den defensive position på banen er en vigtig brik, når bolden er erobret og spillet skal vendes.

Dødbolde: ★★★☆☆☆

Man skal ikke lægge for meget i, at Brøndby faktisk scorede fire mål i søndags mod Helsingør efter dødbolde. Oprykkerne er ligaens dårligste til at forsvare sig specielt på dødbolde. Brøndby har nu scoret ti mål efter dødbolde, hvilket er syv færre end FCM. Defensivt er der faktisk scoret syv mål efter dødbolde, hvilket kan overraske lidt. Her er der plads til forbedring hos Brøndby i begge ender af banen.

Opbakningen til Brøndby er fremragende. Foto: Jonas Olufson.

Det er ganske enkelt imponerende, at Brøndby kan mønstre 1300 fans til en udekamp med kampstart torsdag aften kl. 20.00 på stadion i Herning. Uanset hvor Brøndby spiller på udebane er opbakningen altid massiv. Udebaneafsnittene er næsten altid fyldt til sidste plads. På hjemmebane er opbakning også uovertruffen og loyal. Brøndby er ubetinget den klub, der kan samle flest fans.

TOTAL: 42

