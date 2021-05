Hvem får guldet? Vild afslutning i vente

FC Københavns 4-2-sejr over FC Midtjylland i Parken onsdag aften betyder, at danske fodboldfans får en rigtig gyser i Superligaens sidste fem dage.

For med sejren spillede FCK sig op på siden af Brøndby med 55 point, mens de forsvarende mestre fra Midtjylland blev stående på 57.

Både FCK og FCM har en enkelt kamp tilbage, mens Brøndby har to - den første i morgen mandag, hvor de skal til Aarhus og møde AGF.

Disse kampe resterer

Torsdag: AGF-Brøndby

Mandag: Brøndby-FC Nordsjælland

Mandag: FC Midtjylland-AGF

Mandag: Randers-FC København

Alle tre hold har altså fortsat muligheden for at blive mestre - læs med nedenfor for at se de forskellige scenarier:

FCM bliver mestre - 57 point, +20 mål

Brøndby skal sætte point til enten torsdag aften mod AGF eller mandag hjemme mod FC Nordsjælland. Samtidig skal FCM vinde over AGF.

Får FCM uafgjort mod AGF, må Brøndby kun vinde en af de sidste to kampe. I så fald bliver målscoreren afgørende. Bemærk, at FCM pt. er tre mål bedre end Brøndby.

Brøndby bliver mestre - 55 point, +17 mål

Vinder Brøndby torsdag aften over AGF og mandag over FCN, sprænger champagnepropperne på Vestegnen.

Fire point i de to kampe er nok, hvis FCM spiller uafgjort i den sidste kamp mod AGF.

Ved uafgjort mellem FCM og AGF og tre point til Brøndby i de to sidste kampe bliver målscoren afgørende. FCM er pt. tre mål bedre end Brøndby.

Taber FCM mod AGF, er Brøndby mestre med tre point i de sidste to kampe, da FCK er otte mål dårligere i målforskel.

FCK bliver mestre - 55 point, +9 mål

FCK har med sejren onsdag spillet sig tilbage i guldkampen. Men der er flere ting, der skal gå Løvernes vej, hvis de overraskende skal tage guld.

Først og fremmest skal de selv vinde mandag over Randers. Dernæst skal FCM tabe til AGF. Får midtjyderne et enkelt point, skal FCK vinde med 11 overskydende mål mod Randers, hvilket næppe er sandsynligt.

Samtidig må Brøndby højest får to point i sine to resterende kampe. Med mindre FC København kan indhente en målforskel på otte i forhold til Brøndby - til trods for, at de blå-gule tager tre point og altså ikke udelukkende forværrer sin målscore.