Hvidovre-chef revser dommeren: Bliver snydt for et kæmpe straffe

Hvidovres cheftræner, Per Frandsen, forstod intet af, hvordan der ikke blev tildelt et straffespark til Nicolai Geertsen

VAR eller mangel på samme fik igen en hovedrolle i en Superliga-kamp.

For i kampen mellem FC Midtjylland og Hvidovre blev Nicolai Geertsen revet ned i feltet med ti minutter tilbage af opgøret.

Mads Kristoffer-Kristoffersen, der var dommer i opgøret, blev ikke kaldt ud til VAR-skærmen, og det forstår cheftræner for Hvidovre, Per Frandsen, intet af, fortæller han til Viaplay.

- Vi styrede nærmest de første 20 minutter, men det er et godt hold. Vi blev for dårlige på bolden og manglede bevægelsen.

- Det sidste kvarter i anden halvleg maste vi på, og så bliver vi jo desværre snydt for et kæmpe straffe. Det kunne have været dejligt med 1-1 herovre.

- Jeg ved ikke, om I har set den, men det, jeg så, kunne han (Geertsen, red.) jo bare sparke den ind, og så bliver han bare revet ned, og trøjen går i stykker. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan der ikke blev dømt straffe der.

- Jamen jeg forstår det ikke (hvorfor VAR ikke griber ind, red.). Du må høre dem. Det er mig en gåde. Jeg føler mig snydt for et straffespark, men vi må erkende, at Midtjylland var bedre over 90 minutter, siger cheftræneren.

Hvidovre skal en tur til Randers i næste opgør.