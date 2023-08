Hvidovre henter Makienok på en fri transfer

Superligaklubben Hvidovre har lørdag hentet angriberen Simon Makienok. Det bekræfter Makienok i en video på Hvidovres Facebook-side.

32-årige Makienok spillede senest i AC Horsens, hvor han havde kontraktudløb tidligere på sommeren.

- Jeg er enormt lettet og glad over, at det er faldet på plads. Der har været en længerevarende dialog med Hvidovre allerede siden sidste år, da jeg besluttede at komme hjem til Danmark.

- Det endte ikke med en aftale dengang, men det har vi arbejdet på nu, og så er vi blevet enige, siger Makienok i videoen.

Tidligere i fodboldkarrieren har Makienok spillet for Brøndby, og han er noteret for samlet 114 kampe i Superligaen.

- Jeg har fulgt Hvidovre ret tæt, især i Superligaen. Jeg har igennem mange år kendt rigtig mange herfra - blandt andre tidligere kammerater, så jeg har altid haft et øje på Hvidovre.

- Jeg har holdt mig i gang ude i Valby sammen med andre spillere, der er på jagt efter en ny klub, eller som har været skadet, forklarer Makienok.

Hvidovre skal søndag i aktion i Superligaen hjemme mod OB.