Hvidovre henter ny forstærkning

Hvidovre fortsætter oprustning i jagten på at stå stærkest forud for Superliga-comebacket efter 27 års fravær.

Ekstra Bladet erfarer, at klubben henter en defensiv midtbanespiller, som har stået meget højt på ønskelisten, efter Andreas Pyndt valgte at skifte til Silkeborg IF.

Valget er, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, faldet på Jonas Gemmer, der kommer til fra Superliga-nedrykkerne fra Horsens. Det må være et spørgsmål om kort tid, før aftalen bliver officiel.

Jonas Gemmer har de seneste tre sæsoner spillet i Horsens. Nu bliver han det defensive omdrejningspunkt på Hvidovres midtbane, hvor den 27-årige skal lukke hullerne foran forsvaret.

Jonas Gemmer (th) skifter til Hvidovre, hvor han får en central rolle på den defensive midtbane. Foto: Jens Dresling.

Jonas Gemmer, der også har en fortid i Kolding, Fremad Amager og FC Midtjylland, ventes at tiltræde i Hvidovre meget snart. Det betyder, at han kan debutere fredag i sæsonpremieren mod FC Midtjylland.

Lørdag tabte Hvidovre 0-1 til Lyngby i den sidste test forud for fredagens første kamp mod FC Midtjylland.

Foreløbig har sportschef Peter Lassen haft travlt med at finde erstatninger for Fredrik Carlsen og Andreas Pyndt, der er skiftet til Silkeborg.

Hvidovre har allerede hentet Mads Kaalund i Silkeborg, Nicolai Geertsen i Helsingør, Mathias Gehrt i Nykøbing FC, Adrian Kappenberg i Hobro, Jeffrey Papa i Lyngby samt indgået en lejeaftale med Marco Ramkilde, der er kommet fra AaB og spiller ét år i Hvidovre.

Hvidovre åbner Superliga-sæsonen fredag, når de møder FC Midtjylland på udebane.

