Hvidovre henter Superliga-angriber

Hvidovre fortsætter oprustningen i jagten på at klare sig i Superligaen i den kommende sæson.

Klubben har netop præsenteret 25-årige Marco Ramkilde fra superliganedrykkerne fra AaB på en lejeaftale.

Ramkilde er på en lejeaftale, der er gældende for den kommende sæson.

Der er således tale om en stor, stærk angriber, der formentlig får en central rolle på Hvidovre-mandskabets jagt på overlevelse i den kommende sæson.

Men også en type, der ikke for alvor har slået til i AaB.

- For mig er lejeopholdet i Hvidovre en god mulighed. Jeg håber, at jeg kan få nye impulser og forhåbentlig noget mere spilletid, end jeg havde udsigt til i AaB. Jeg tror på, at det er det rigtige for min udvikling, så jeg om et år står det bedst mulige sted, udtaler Marco Ramkilde til AaBs hjemmeside.

Marco Ramkilde, der her jagter Roony Bardghji, tørner ud for Hvidovre i den kommende sæson. Foto: Jens Dresling.

Marco Ramkilde havde en meget ujævn sæson i AaB, hvor han kun scorede to mål i Superligaen og ofte blev brugt som indskifter i specielt foråret.

AaB har Marco Ramkilde på kontrakt frem til udgangen af 2025, så det ligger i kortene, at han skal retur til det nordjyske efter ét år i Hvidovre.

Nordjyderne kan håbe på, at karrieren bliver kickstartet i Hvidovre, så han kommer tilbage i en ny og forbedret udgave.

Hvidovre har haft travlt siden oprykningen, hvor Fredrik Carlsen og Andreas Pyndt er røget til Silkeborg.

Men Hvidovre har også handlet ind. Mads Kaalund er kommet til fra Silkeborg, Mathias Gehrt er hentet i Nykøbing FC, Nicolai Geertsen i FC Helsingør samt unge Jeffrey Adjei-Broni i Lyngby.

Hvidovre starter sæsonen med opgøret mod FC Midtjylland 21. juli. Det bliver matchen, der skyder gang i Superligasæsonen i denne sæson.