Hvidovre henter tidligere Brøndby-komet

12 er gået, siden han fik sin Superliga-debut i en Brøndby-trøje.

Men nu vender Mathias Gehrt tilbage til det fine danske fodboldselskab.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Superliga-oprykkerne fra Hvidovre IF inden længe sikret sig den 31-årige offensive midtbanespiller, og dermed vinkler Nykøbing FC farvel til en kulturbærer, der har været i klubben i fem år.

Parterne er enige om betingelserne, og Gehrt har forhandlet sine personlige vilkår på plads.

Dermed mangler der kun en kontraktunderskrift, før han officielt kan kalde sig ny Hvidovre-spiller og udfylde noget af det hul, Andreas Pyndt og Fredrik Carlsen har efterladt på oprykkernes midtbane.

Mathias Gehrt og Nykøbing FC havde ellers papir på hinanden frem til vinter.

Han underskrev en etårig kontraktforlængelse i januar, og derfor betaler Hvidovre også et mindre beløb til falstringerne for at købe ham fri før tid.

Mathias Gehrt i Brøndby-trøjen. Foto: Jakob Jørgensen/Ritzau Scanpix

Mathias Gehrt har før været plaget af skader og spillede kun få kampe mellem 2017 og 2020, men fortællingen har været en ganske anden de seneste to sæsoner.

Her har han været en af profilerne på Nykøbing FC-mandskabet efter ophold i både FC Helsingør og FC Roskilde.

I alt har han spillet 152 kampe i den næstbedste danske række med 20 kasser og 20 assists til følge.

I Superligaen er det indtil videre blevet til over 50 kampe for Brøndby mellem 2011 og 2013. Det var her, han i en meget ung alder for alvor brød igennem. Herfra gik turen til ADO Den Haag i Holland.

Nykøbing FC er netop rykket ned i 2. division.