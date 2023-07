Hvidovre i fremragende comeback

I regn og torden formåede Hvidovre at få point i Randers efter at have været bagud med to mål.

2-2 sluttede opgøret, der var afbrudt i cirka 40 minutter i første halvleg på grund af torden og risiko for lyn.

Hvidovre er dermed på tavlen for første gang siden sin tilbagevenden til landets bedste række efter 26 års fravær. Hvidovre har et, og Randers to point efter to runder i den nye sæson.

Hvidovre kom fint ud til de første fem minutter af opgøret, men holdets halvhjertede presspil blev hurtigt nemt for Randers FC at spille sig ud af.

Hjemmeholdet havde bolden rigtig meget på oprykkerens halvdel kampen igennem, og herfra var mandskabet dygtig til at skabe overtal over kanterne.

Imens forsøgte gæsterne sig mere med omstillinger, som første halvleg og opgøret skred frem, selv om holdet kom tidligt bagud.

Randers er på papiret det stærkeste hold, og spillet viste det også oftest, men Hvidovre var ikke til at ryste af, og takterne blev langsomt bedre fra udeholdet.

Første halvleg begyndte med et halvgodt angreb af gæsterne, før hjemmeholdet for alvor satte sig på begivenhederne.

Overtaget udmøntede sig i tre hjørnespark i rap til Randers, før mandskabet fik tilkæmpet sig et straffespark efter hånd på bolden i feltet af en Hvidovre-spiller.

Straffesparket udnyttede angriberen Filip Bundgaard usvigelig sikkert efter 10 minutter af opgøret.

Hjemmeholdet formåede også at bringe sig foran med to mål efter 32 minutter ved scoring af Simen Nordli, der stod det helt rigtige sted i feltet.

Hvidovre skabte få omstillinger i første halvleg, men efter 34 minutter blev det for alvorlig farligt. Lirim Qamili fandt i feltet Andreas Smed, der reducerede, før den 40 minutter lange tordenvejrsafbrydelse fandt sted.

Anden halvleg startede rodet med Randers i førersædet, men efter 58 minutters spil udlignede Hvidovres offensivspiller Christian Jakobsen til 2-2.

Hvidovre viste tænder, men flere scoringer blev det ikke til i opgøret for hverken hjemme- eller udehold.