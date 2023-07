Hvidovre-sportschef forstår eksperterne: Vi burde ikke være her

- Vi kommer ikke til at lave om på vores spillestil for at grave os ned - vi vil spille aggressivt med højt pres - en slags kaosfodbold, siger Per Frandsen

Hvidovre tog fusen på alle og rykkede op i 3F Superligaen.

Fredag aften spiller de første kamp i landets bedste række i 26 år med FC Midtjylland.

Allerede nu bliver traditionsklubben meldt som direkte nedrykker, og det forstår sportschefen i et interview med Viaplay.

- Der er ildfluer i maven. Jeg er meget stolt. Allerede da vi kom kørende op mod indgangen, rejste hårene sig. Vi vil dø med støvlerne på.

- Det burde ikke kunne ske det, vi har lavet, så oprykningen rangerer rigtig højt. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at blive.

- Vi står her i Midtjylland, og det kan ende med, at vi får en røvfuld, men vi kan også vinde. Jeg er ikke bange for at blive revet rundt i 3F Superligaen, fordi vi er gode.

- Vi har alt at vinde til hver kamp. Vi burde ikke være her, så jeg forstår det godt (eksperterne, der melder dem ude, red.), men vi kommer til at bevise anderledes, siger Peter Lassen.

Kampen mod FC Midtjylland spilles fra 19.00.