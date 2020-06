Hvor mange må vi lukke ind!? Tilskuer-kaos truer Superligaen

Tirsdag aften spilles der for første gang, siden corona-pandemien ramte Danmark, med tilskuere, når der afvikles tre kampe i 1. division.

Men det er uklart, hvor mange tilskuere og sponsorer der må lukkes ind i Vejle, Nykøbing Falster og Hjørring.

Justitsministeriet udsendte mandag en pressemeddelelse, hvoraf det fremgik, at man godkendte 500 tilskuere til fodboldkampe.

Samtidig vil man lave forsøg med afvikling af fodboldkampe med flere end 500 tilskuere.

Men trods pressemeddelsen er der blandt klubberne i Superligaen og 1. division stor usikkerhed omkring, hvor mange tilskuere de må lukke ind.

For læser man Justitsministeriets såkaldte etapeplan, fremgår det, at det samlede antal til fodboldkampe må være 500.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, erkender, at det er meget uklart, hvordan reglerne skal tolkes.

- Det er svært at sige, hvad der er rigtigt. Vi må spørge Justitsministeriet og Kulturministeriet, om vi må lukke 500 tilskuere ind - eller om det samlede antal på stadion kun må være 500 inklusive spillere, trænere, stadionpersonale og presse.

- Derfor har vi også bedt om et møde med dem hurtigst muligt, siger Claus Thomsen til Ekstra Bladet.

Divisionsforeningens direktør Claus Thomsen er forvirret på et højere plan efter modstridende udmeldinger. Foto: Mik Eskestad/Ritzau Scanpix

Divisionsforeningens direktør har forud for kampene i 1. division og onsdagens to pokalsemifinaler sendt en opfordring til klubberne om, at det samlede antal på stadion kun bliver 500 - altså inklusive spillere, trænere, stadionpersonale og presse.

Det vil sige, at der i praksis kun kan lukkes lidt over 325 tilskuere og sponsorer ind til kampene, og det er et pænt stykke fra de 500, man i første omgang havde forventet.

- Vi er 500 på stadion i aften - og det er inklusive alt. Alle tælles med, og vi overholder naturligvis myndighedernes regler og anbefalinger, siger Tage Nielsen, bestyrelsesformand i Nykøbing FC.

Hans klub møder tirsdag aften Kolding på hjemmebane.

Justitsministeriet er klar til at indlede forsøg med fodboldkampe, hvor der kan være mere end 500 tilskuere, men de forsøg forventer Claus Thomsen ikke kommer til at ske allerede til den kommende weekends runde:

- Vi håber, at forsøget kan blive på alle stadioner. Vi er af den klare opfattelse, vi har lavet protokoller, hvor vi tager mange forbehold og har sikret et meget kontrolleret miljø i og omkring stadion.

Se også: Lars Olsen stopper i Esbjerg med øjeblikkelig virkning

Se også: FC Midtjylland: Sådan får vi plads til 5000

Se også: Trods grønt lys: Frygter helbredet