Hylder Superligaens nye målmaskine

Europa-status

Brøndby

Brøndby blev som ventet nedlagt i Lyon. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix

Europa League, gruppe A med Lyon, Rangers og Sparta Prag.

Det har været en tung start på gruppespillet for Brøndby, selv om nederlaget i Lyon hørte til i kategorien 'ventet.'

Nu står den internationale tilværelse og balancerer på det kommende dobbeltopgør mod Rangers FC. Første møde i Glasgow, hvor Malmö FF vandt på vejen mod Champions League. Skotsk modstand står normalt godt til danske klubber, men uden Mads Hermansen i målet bliver Alfredo Morelos og Kemar Roofe noget af en mundfuld.

Ekstra Bladets dom: Nederlag

FC Midtjylland

Junior Brumados skade er en sten i skoen på Bo Henriksen til den europæiske nøglekamp. Foto: Luis Vieira/Ritzau Scanpix

Europa League, gruppe F med Braga, Røde Stjerne og Ludogorets.

Ulvene smeltede sammen i anden halvleg af udekampen mod Braga. Det kostede tre mål og en akut presbold inden hjemmekampen mod Røde Stjerne.

Med et point efter to kampe har FC Midtjylland opbrugt snublekvoten. Røde Stjerne er stærkere hjemme end ude og kiksede Champions League mod Sheriff Tiraspol. Serberne har maksimumpoint i gruppen efter to hjemmekampe. Selv uden Junior Brumado skal FC Midtjylland gå skånselsløst efter sejren.

Ekstra Bladets dom: Sejr

FC København

Maksimumpoint er høsten for FCK i Conference Leagues to første runder. Foto: Radovan Stoklasa/Ritzau Scanpix

Conference League, gruppe F med PAOK, Slovan Bratislava og Lincoln Red Imps.

FC København kan lune sig ved den perfekte start i Conference League med maksimumpoint. Førstepladsen bliver en duel med PAOK med fordel til løverne efter grækernes pointtab mod Slovan.

Det vil være forkert at påstå, at Jess Thorup står med et hovedbrud inden kampen mod PAOK. Skaderne er væltet ind, så startopstillingen er nærmest givet. Med et derby i weekenden bliver selv Victor Kristiansen og Jens Stage formentlig sparet, selv om de er tilbage i træning.

Ekstra Bladets dom: Sejr

Randers FC

Randers fik et point med fra en svær udebane i Cluj. Foto: Dan Horia Tautan/Ritzau Scanpix

Conference League, gruppe D med AZ Alkmaar, Cluj, Jablonec.

Randers FC er endnu ubesejret i gruppefasen, og nu kommer det definerende dobbeltopgør mod tjekkiske Jablonec.

Tjekkerne er en spøjs modstander denne sæson. De kan slet ikke få det til at køre i ligaen, men i Europa går det noget bedre. Det er værd at notere, at de tabte klart mod AZ og tidligere mod Celtic, og det er et niveau, hvor Randers FC har vist sig i stand til at være med.

Ekstra Bladet dom: Uafgjort