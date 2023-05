I Aarhus taler de om guld: - Lige før vi graver ham op

Aarhus.

Byen i det østjyske med landets absolut bedste kunstmuseum (ARoS), den klart mest velsmagende øl (Ceres), landets ubestridt største musiker (Thomas Helmig) og - nå ja - Danmarks fedeste fodboldhold.

I hvert fald hvis du spørger en aarhusianer.

Byen og dens indbyggere er notorisk kendt for kolossal stolthed, som nogle nok vil mene er grænsende til lokalt storhedsvanvid.

Men i øjeblikket flyver de aarhusianske fodboldfans altså på en sky.

AGF er nemlig Superligaens mest formstærke hold, og hvis ikke det er Superliga-guldet, der bliver talt om på caféer og barer, så er det Champions League.

AGF er formstærke. Holdet indtager i øjeblikket Superligaens tredjeplads, men drømmer om guldet. Foto: René Schütze

AGF smadrede i weekenden Viborg FF. Mads Emil Madsen (tv.) bankede to kasser ind. Foto: René Schütze

Graver Bamse op

Musikeren Jøden, der er die-hard AGF-fan, kan i hvert fald slet ikke få armene ned for tiden. Han taler ikke om, hvis AGF vinder det danske mesterskab men om når.

- Vi lever i drømmene allerede, siger han med metertyk østjysk dialekt i Ekstra Bladets fodboldpodcast 'Sladderligaen'.

- Når vi bliver mestre, så kommer de til at rydde sendefladen ude til Northside Festival. Det kommer kun til at være Thomas Helmig. Og han kommer kun til at spille 'Malaga'. Det er lige før, vi kommer til at grave Bamse (Flemming Bamse Jørgensen, red.) op.

Michael 'Jøden' er klar til den store fest, hvis AGF napper guldet. Mon ikke der bliver plads til en Arnbitter eller to. Foto: Aleksander Klug

Jøden er overbevist om, at AGF hiver guldet hjem i sidste spillerunde, når de tager imod Brøndby hjemme på Ceres Park. Selv bor han i København, men han skal med en bus mod Østjylland klokken ni om morgenen, og så starter festen ellers.

- Det bliver helt sindssygt. Det kommer til at blive som til et eller andet tyrkisk bryllup. Der bliver skudt i luften, og jeg skal komme efter dig.

- Når vi vinder mesterskabet, er der rigtig mange, der kommer til at lave en 'Chris og chokoladefabrikken' og sige: 'Hej chef, jeg kommer ikke på arbejde i morgen.'

- Napoli mod AGF i Champions League 2024 - jeg kan se det for mig, siger Jøden.

AGF's tyske træner Uwe Rösler er en gevaldig populær mand i det østjyske. Foto: René Schütze

Angriber Patrick Mortensen har god grund til at smile for tiden. Foto: René Schütze

- Det sitrer lidt

Sidste gang Aarhus kunne fejre et dansk mesterskab, var i 1986. Siden har klubben vundet et par pokalmesterskaber, men ellers har der været guldtørke i AGF.

Men kan de overhovedet styre det i Aarhus, hvis de skulle gå hen og vinde? Og risikerer skuffelsen ikke at ramme dem som en våd klud i ansigtet, hvis det ikke lykkes?

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) er i hvert fald mere forbeholden om at tale guld og glimmerfest.

- Vi har jo ikke så gode erfaringer med at lade os rive alt for meget med i Aarhus. Men vi er en fodboldgal by, og man kan jo godt mærke, at det sitrer lidt. Jeg tror, at det er meget fornuftigt, at spillerne og hele setuppet omkring AGF holder fødderne solidt plantet på jorden, siger han.

- Men vi andre må jo gerne drømme lidt.

Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard fejrede i 2020, at AGF vandt bronze i Superligaen. Det var klubbens første metal i 23 år. Foto: Ernst van Norde

Og selvom Jøden har planer om den helt store fest, er der endnu ikke planlagt noget officielt, lyder det fra borgmesteren.

- Vi har faktisk slet ikke sat nogen plan i værk. Jeg ved ikke, om det er, fordi vi er bange for at blive ramt af hybris, men jeg lover, at hvis de leverer et godt resultat, så skal vi nok markere det i Aarhus, siger Bundsgaard.

AGF indtager i øjeblikket tredjepladsen i Superligaen med tre point op til FCK på andenpladsen og fire point op til FC Nordsjælland på førstepladsen.

Hvordan skal det fejres "når" AGF vinder det danske mesterskab i fodbold? Det giver festkongen Jean von Baden, Michael 'Jøden' og Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard, deres bud på i 'Sladderligaen'