I chok over fyring

Nicolai Boilesen er trist over afskeden med Ståle Solbakken, og føler medansvar for fyringen

Der var tilsyneladende ingen i FCK-truppen, der var forberedte, da den dramatiske nyhed om Ståle Solbakkens fyring tikkede ind i spillernes fælles Whatsapp-gruppe lørdag morgen.

I hvert fald kom det som en enorm overraskelse for den rutinerede venstreback Nicolai Boilesen, at nordmanden er fortid i København

Ligner ren panik

- Jeg skulle lige tjekke, om jeg havde søvn i øjnene. Jeg var selvfølgelig i chok. Men når man har været i fodboldverdenen i mange år. Så ved man, at tingene kan gå hurtigt, siger den tidligere landsholdsspiller, som føler, at spillerne bærer en stor del af ansvaret for fyringen.

Udefra lignede det en normal FCK-træning lørdag eftermiddag. Foto: Jonas Olufson

- Jeg var trist. For i sidste ende kan det ikke kun være trænerens fejl, når det ender med en afskedigelse. Så der er en form for skyldfølelse på Ståle og Bårds (assistenttræner Bård Wiggen, red.) vegne.

- Det er jo ikke kun dem, som ikke har præsteret. Det er også os. Så vi skal se ind ad, konstaterer, Boilesen, der lørdag eftermiddag endnu ikke havde haft mulighed for en personlig afskedshilsen.

- Jeg har helt sikkert tænkt mig at skrive eller give et kald og sige tak. Jeg har jo – på godt og ondt – næsten set ham mere end min familie de seneste fire år.

Peter Ankersen er trist over Ståle Solbakkens afgang. Foto: Jonas Olufson

Både Nicolai Boilesen og Peter Ankersen fortæller, at der stadig var tillid til Ståle Solbakken i spillertruppen, men at alle nu ser fremad.

- Ståle har betydet meget for min udvikling. Både personligt og som spiller. Men selvom det er trist, så er der ingen, der er større end klubben. Og i den situation, vi er i, har de altså valgt at reagere. Det er der fuld forståelse for i spillertruppen, understreger Ankersen.

Ny FCK-chef: - Trist baggrund