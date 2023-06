I dag afgøres det: Lov om styrket indsats mod hooligans behandles

Folketinget skal i dag for tredje og sidste gang behandle et lovforslag, der styrker indsatsen mod hooliganisme

Et strammere greb om voldsparate fodboldfans kan i dag blive en realitet.

For tredje og sidste gang skal Folketinget nemlig tage stilling til et lovforslag om ændring af loven om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder.

Forslaget implementerer dele af aftalen ”Fælles om fodbold: Aftale om en styrket indsats mod hooligans”, som en ekspertgruppe bestående af repræsentanter fra politiet, Divisionsforeningen, DBU, Danske Fodboldfans og AGF, Brøndby og FC København samt deres officielle fanklubber sidste år udformede.

I oktober blev der indgået en bred politisk aftale på baggrund af anbefalingerne.

Foto: Kenneth Meyer

Det konkrete lovforslag betyder blandt andet, at listen over strafbare handlinger, der kan give generel karantæne fra fodboldkampe, altså sende personer i det såkaldte 'hooliganregister', bliver udvidet.

Lige nu er udgangspunktet to års karantæne, når man kommer i registeret.

Fremadrettet bliver det lettere for politiet at give karantæne i op til fire år.

Politiet får med den nye lov også mulighed for at bistå fodboldklubbernes kontrollører med at identificere personer, der har overtrådt klubbernes ordensregler.

Politiet vil også på forhånd kunne beslutte at tilbageholde udvalgte sektioner af tilskuere efter en kamp for at undgå tumult.

Foto: Jonas Olufson

Og så indeholder lovforslaget mulighed for, at personer, der udviser utryghedsskabende adfærd ved de såkaldte 'risikokampe', kan bortvises fra stedet, hvor kampen afvikles.

Bortvisningen gælder 500 meter fra stadion og fra tidligst seks timer inden til seks timer efter afviklingen af kampen.

Såfremt lovforslages vedtages, kommer det til at gælde ved alle fodboldlandskampe og alle kampe med deltagelse af hold fra landets tre bedste rækker, herunder træningskampe samt internationale kampe i UEFA-regi på dansk grund.

Det foreslås, at loven træder i kraft 1. juli.