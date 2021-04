Ikke i tvivl: - Den skal tilbage

2021 har været et år uden tilskuere på de danske stadions, men det skal der ændres på nu.

Det mener Lars Bo Jeppesen, der er direktør i FC København.

- Jeg mener, at 'Superligaordningen' skal genindføres. Det er helt, helt afgørende, siger Lars Bo Jeppesen til Ekstra Bladet.

'Superligaordningen' var et forsøg, man lavede i sommeren og efteråret 2020, hvor man tillod et begrænset antal fans på tribunerne ud fra krav om blandt andet et max antal personer per sektion og minimum en meters afstand mellem hver tilskuerplads.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lars Bo Jeppesen vil have tilskuere tilbage i Parken hurtigst muligt. Foto: FCK

Forhandlinger om genåbning

Næste genåbningsfase starter 21. april, men hvorvidt Superligaen bliver tilgodeset af politikerne er endnu uvist.

Kulturminister Joy Mogensen (S) fortalte dog onsdag, at Superligaen indgår i forhandlingerne om den kommende genåbning.

Tilbage i september sidste år gik man fra den føromtalte 'Superliga-ordning' ned til et max antal på 500 personer til Superliga-kampe, før man lukkede helt ned for tilskuere i januar 2021.

Lars Bo Jeppesen vil dog ikke klappe i hænderne, hvis Parken kan lukke 500 tilskuere ind igen.

- Det vil være en katastrofe. Vi skal tilbage til 'Superliga-ordningen', siger Lars Bo Jeppesen, der blev ansat som direktør i FCK for et års tid siden.

- Når jeg vil have den ordning tilbage, så er det ikke kun, fordi det er vigtigt for os, men også fordi det er sundhedsmæssigt forsvarligt, og fordi politikerne selv har brugt den til at lave en EM-plan, siger Jeppesen med henvisning til beslutningen fra regeringen om at sommerens EM-kampe i Parken kan spilles med mindst 11.000 tilskuere.

Den beslutning baserede sig ifølge kulturministeren på erfaringer fra netop den ordning.

- I skal komme med løsninger

Som en del af genåbningsplanen der blev aftalt i marts, blev det også besluttet, at en 'hurtigt-arbejdende" ekspertgruppe skulle komme med anbefalinger til, hvordan større begivenheder kan afholdes forsvarligt. Herunder Superliga-fodbold.

Lars Bo Jeppesen føler sig usikker på, hvad det ender med for Superligaen, men har en klar opfordring til regeringen og ekspertgruppen:

- Det er vigtigt at holde regeringen fast på, at ekspertgruppen er nedsat for at komme med løsninger og ikke med årsager til, hvorfor vi ikke kan åbne, siger FCK-direktøren til Ekstra Bladet.

Anbefalingerne fra ekspertgruppen skulle komme i midten af april, hvilket er nu.