Imponerer Tøffe: - Det er jo helt sindssygt

Mægtige FCM smadrede AaB i en testkamp inden Superligaens re-start – fattige AC Horsens valgte at spare skillingerne og mødte kun sig selv. Alligevel kunne østjyderne smutte til Herning og eftertrykkeligt dukke titelbejlerne, der joker med, at de som gode danskere holder afstand.

Efter denne runde er afstanden til FC København ’kun’ på ni point…

Stig Tøfting er sikker på, at midtjyderne nok skal rende med guldet, når den sidste streg er slået langt hen i juli.

- Dette resultat kommer selvfølgelig bag på mig. Spørgsmålet er, om FCM tog for let på opgaven. Hvis det var tilfældet, så fik de i hvert fald et rap over nallerne, og det er måske meget godt for dem. 0-1 hjemme mod Horsens viser, at man ikke vinder Superligakampe på venstrehåndsarbejde, siger Ekstra Bladets fodboldekspert.

Han er til gengæld pænt imponeret af østjyderne.

- De kom altså fra julepausen lige ind i et program, der byder på fem hold fra top seks plus Randers, og nu har de slået både FCK og FCM ude. Imponerende.

En aktør imponerer ham mere end alle andre:

- Hvad sker der mand? Bo Henriksen giver den gas, og det er i hvert fald ikke til ære for tilskuerne... Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

- Bo Henriksen og hans nærmest vanvittige råberi! Jamen… Jeg ved sgu ikke helt, men for satan! Det er jo helt sindssygt. Han råber i den grad sine egne spillere frem, men det virker faktisk også som om, han på disse tomme stations er i stand til at råbe modstanderne helt ud af den. Det er fand’me imponerende!

- Nu ligger Horsens pludselig halvlunt i svinget, og holdet er i semifinalen i pokalturneringen, konstaterer Stig Tøfting.

Og mon ikke, Bo Henriksen har hvæsset stemmebåndene, når Brøndby nok engang slutter grundspillet af i – Horsens…

Mindre imponerende – for nu at sige det mildt – er OB’s stime på 10 kampe uden sejr. Fire uafgjorte og seks nederlag siden seneste gevinst, der faldt mod Hobro i starten af november.

Onsdag er det syv måneder siden…

- Jeg sagde inden nederlaget til AGF, at Jakob Michaelsens røv er på kogepladen, og der er selvfølgelig ikke skruet ned for blusset, selv om Michael Hemmingsen freder ham. Enhver træner ved, at han har opbakning, til han ikke har den længere, og det er da røvsygt for ham at skulle svare på spørgsmålene om, hvorvidt hans job er truet.

- Det sker jo ikke i Maersk og Novo Nordisk, men i Superligaen er der afregning før, under og efter enhver kamp i en hvilken som helst runde, og sådan er det. Jeg tænker, OB lader ham fortsætte nu, men jeg skal ikke kunne sige, om de er i gang med at vurdere, om der skal en ny træner til efter sommerpausen.

Så er det med at finde en grimasse, der kan passe. Sidst, OB vandt i Superligaen, var 3. november 2019. Onsdag er det syv måneder siden... Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

- For mig er det afgørende, om spillerne virker som om, de vil slås for træneren, og der var intet i indsatsen i Aarhus, der indikerede, at det ikke er tilfældet. Jeg synes, det var den bedste OB-indsats i lang tid, siger Stig Tøfting.

- Jeg hæfter mig ved, at Jakob Michelsen endelig gik over til 4-4-2 og spillede med to angribere. Det har jeg længe ment, de burde, for de har ikke spillerne til 3-5-2, der alt, alt for ofte fremstår som en 5-4-1. Systemskiftet pyntede gevaldigt på holdet, siger Stig Tøfting.

- Men jeg synes, Jakob Michelsen for længe har været for stædig ved at holde fast i det andet system. OB er simpelt hen ikke farlig nok med kun én angriber i front.

Se også: OB-boss freder Michelsen

Se også: Presset OB-træner: - Pilen peger på mig

Stjerneregn over P-pladsen: En ting dumper fælt