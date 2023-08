Indrømmer fejl

Der var drama for alle pengene, da AGF og Silkeborg tørnede sammen i seneste superligarunde, og det var med VAR i fokus.

Kampen endte 2-2 efter en dramatisk afslutning, hvor AGF udlignede dybt inde i tillægstiden på et straffespark dømt efter et VAR-gennemsyn af dommer Jens Maae.

Det var dog en fejl, indrømmer Maae, og på Dommerudvalgets Facebook-side DBU Elitedommer beklager man ikke blot fejlkendelsen, men også fejl i brugen af VAR ved et andet tilfælde i kampen.

- I søndagens 3F Superliga-kamp mellem AGF og Silkeborg IF opstår der i slutningen af kampen to situationer, som efterfølgende må konkluderes at være behandlet forkert, skriver dommerne.

Dommer Jens Maae peger på pletten og tildeler AGF et sendt straffespark mod Silkeborg efter et VAR-tjek. Men det var en fejl, indrømmer Dommerudvalget. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Snydt for straffe

Inden straffesparket i tillægstiden til AGF blev aarhusianerne snydt for et andet straffespark, lyder konklusionen fra dommerne efter at have set kampen igennem.

Mikkel Duelund blev nedlagt i feltet, men Maae vurderede, at Silkeborg-spilleren ramte bolden først. Det viste den langsomme gengivelse var forkert, men VAR blev ikke brugt.

- VAR burde anbefale et on-field review og lade dommeren gense situationen. Ingen af delene skete, hvilket desværre er en fejl, skriver Dommerudvalget.

Skulle ikke være dømt

Og så var der straffesparkssituationen i 97. minut, hvor AGF's udligning faldt. Her blev VAR taget i anvendelse, Maae pegede på pletten, men burde ikke have gjort det i dette tilfælde, konklusionen.

- I VAR-vognens gengivelse til dommer Jens Maae bliver der desværre ikke lagt vægt på, at bolden først rammer Silkeborg IF-spillerens ben og derefter ryger op på armen, hvorfor der ikke burde dømmes straffespark i henhold til de nye hands-regler om deflection, skriver Dommerudvalget.

De to klubber er blevet orienteret om fejlene, fremgår det. Og Jens Maae ærgrer sig over fejlene.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over de disse situationer, og den indflydelse de har på kampen, siger han til Facebook-siden.

- Vi har gennemgået dem flere gange nu med henblik på fremtidig udvikling. Vi som dommerteam har ikke gjort andet, siden vi fløjtede af, end at prøve at optimere os og har haft løbende dialog for at undgå fremtidige fejl.