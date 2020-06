Indskærper over for klubberne: Ingen udebanefans!

Det bliver forbudt for udebanefans at være til kampene i Superligaen og 1. division i resten af sæsonen, selv om der må være 500 til stede til kampene

Slut med udebanefans til kampe i Superligaen og 1. division.

Turneringsleder Peter Ebbesen har onsda g overfor klubberne indskærpet, at det kun er hjemmeholdet, der disponerer over billetterne til de 500 personer, der må være til stede på stadion. Udeholdets fans kommer ikke ind til kampene.

I brevet til klubberne skriver Peter Ebbesen:

’I relation til den aktuelle grænse på 'op til 500 personer på stadion alt inklusive' meddeler vi, som turneringsadministrator, at det alene er hjemmeholdet, der kan disponere over denne adgang.

Det er ikke tilladt, at hjemmeholdet allokerer billetter til udeholdet til et 'tilskuer- eller fanafsnit', hedder det i skrivelsen til klubberne.

Brøndby kan lukke 225 fans og sponsorer ind til hjemmekampene resten af sæsonen. Når tallet ikke er højere, så er det fordi der vil være 275 personer på arbejde i forbindelse med afviklingen af en superligakamp i Brøndby. Det ventes, at der kan lukkes 160-170 Brøndby-fans ind, mens resten af billetterne går til sponsorer. Foto: Lars Poulsen.

Den eneste undtagelse er i det omfang, hvor hjemmeholdet tildeler billetter til personer fra udeholdets ledelse/stab.

Når der blev lavet en undtagelse for de to pokalsemifinaler, hvor de to udehold hver er tildelt 28 billetter, skyldes det, at semifinalerne blev afviklet som en enkelt kamp, hvor hjemmeholdet blev fundet efter lodtrækning.

Som udgangspunkt vil reglerne være gældende resten af sæsonen, hvis ikke regeringen ændrer på forsamlingsforbuddet.

Den nærmere forklaring på, at Divisionsforeningen nu gør det forbudt for klubberne at lukke udeholdets fans ind, skal ses i lyset af, at hjemmeholdet skal have muligheden for at organisere kampene på den mest forsvarlige måde.

Se også: Tilskuere tilbage på stadion: Sådan gør din klub

Se også: Fortroligt dokument afslører stor tilskuerplan