Ingen kære mor: - Der er nogle, der bliver kvalt

OB's Mads Frøkjær vil blæse på janteloven. Han sætter en tyk streg under, at det er okay at dyrke sig selv i fodboldverdenen, når ingen andre gør det, og så jubler han over de mange nye ansigter, som er med til at gøre OB knap så kedelig

- I forhold til det vi er kommet fra, så er det sjovt at være en del af noget mere internationalt. Det har været meget dansk. Meget leverpostej i OB de sidste par år.

Mads Frøkjær har aldrig været bange for at sige tingene ligeud. Han pakker sjældent noget ind. Nu har OB-profilen taget hul på et nyt forår i Ådalen, hvor han jagter sit seriøse gennembrud, og hvor fynboerne skal slås benhårdt for at komme med blandt de seks stærkeste hold i Superligaen.

Det er i sig selv en lidt uvant situation, for det er lang tid siden, at de blåstribede selv har kunnet afgøre, om de vil i top seks eller ej.

Men noget andet er heller ikke som normalt.

I hvert fald ikke ifølge den 23-årige midtbanespiller, der ser masser af værdi i, at 12 ud af 27 spillere i OB's førsteholdstrup ikke har dansk pas.

- Vi har en sjov blanding af nationaliteter på holdet nu, siger Mads Frøkjær med et smil, da Ekstra Bladet mødte ham forud for forårspremieren mod Randers.

- Det må du godt uddybe?

- Det har bare været meget dansk. Folk kender hinanden på kryds og tværs, så der har ikke være så meget, der har stukket udenfor. Det er sjovt at høre nogle forskellige sprog, og det giver det hele noget kulør.

- Mangler der lidt spidse albuer i OB? Kamil Grabara er eksempelvis ikke bleg for at give den gas i FCK?

- Jeg synes, albuerne er spidse nok. Jeg tror bare ikke, vi tager den på Twitter, griner han og henviser til, at københavnernes polske keeper ofte deler vandene på sociale medier med sine betragtninger om stort og småt.

- Der er en god blanding af det hele her. Folk med store egoer, små egoer, spidse albuer, bløde albuer.

Mads Frøkjær sætter pris på, at der er kommet flere udlændinge ind i truppen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Se mig: Nu er det ikke tom snak

Mads Frøkjær er fra Hvidovre og spillede ungdomsfodbold i den sjællandske klub, hvor niveauet ikke var prangende.

Godt nok var det mere seriøst end i barndomsklubben Rosenhøj, 'men vi var et dårligt hold, og der er jo en grænse for, hvor seriøst det er, når man taber hver gang', som Frøkjær selv formulerer det.

I 2014 rykkede han til Odense, og tre år senere skrev han under på en fast kontrakt med fynboerne, for hvem han nu er en etableret spiller. Han er med andre ord en rigtig OB-dreng, som aldrig havde regnet med, at talentet ville tage ham så langt.

Når han ikke træner, hænger han særligt ud med de jævnaldrende gutter i Max Fenger, Gustav Grubbe og Jakob Breum. Frøkjær sætter stor værdi i sine venskaber. En trang, der startede, da han gik på efterskole, og hvor der skete noget afgørende i hans liv.

- Vi udviklede os allesammen forskelligt, og lige der var der bare noget, der faldt i hak for mig. Både på banen og udenfor banen. Jeg begyndte at tro lidt mere på mig selv, og jeg fik måske også vist, at jeg faktisk kunne noget. Det var ikke længere bare tom snak. Der var noget bag det, jeg gik rundt og sagde.

- Hvordan var dit selvværd dengang?

- Jeg synes, det var fint. Jeg synes aldrig, det har været ringe, men det er klart, at man kan være usikker på sig selv nogle gange. Det er man vel igennem hele livet, og jeg tror, det er sundt at stille spørgsmålstegn ved de valg, man laver.

- Det udviklede sig til noget godt, så siden da har det været lidt nemmere at stå fast ved de ting, man tror på, fordi man har haft succes med den.

OB-profilen har flere prøvet at tvivle på sig selv i karrieren. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Alle har sin egen røv at redde

Når Mads Frøkjær går på banen mod FC Nordsjælland fredag, vil han være ni kampe fra at runde 100 opgør i Superligaen, men han medgiver selv, at han ikke er nået dertil, hvor han gerne vil.

- Er det okay at dyrke sig selv, når man er god?

- Ja, det skal man da. Jeg synes ikke, jeg har været en så stor profil, som jeg havde håbet på her i OB. Der har været for mange udfald, men i et miljø, hvor folk ikke dyrker noget for dig, så er det vigtigt at dyrke sig selv.

- Hvad mener du med det?

- Lige så vel som vi er et hold, og vi har det godt sammen, så er vi også konkurrenter. Det er jo en sjov verden det her. Vi er dybest set afhængige af hinanden på banen for at få succes, men det er helt åbenlyst, at vi også er konkurrenter. Der er ikke nogen kære mor. Hvis du har en dårlig periode, så er der en anden, der tager din plads.

- Træneren vil gerne hjælpe dig, men han har sin egen røv at tænke på, og han vil gerne vinde, så det er ikke altid, at nogen kommer for at holde om dig og fortælle dig 'at du er verdens bedste'.

- Kan det skabe gnidninger i en trup?

- Sådan er det jo bare. I dag kommer spillerne monstertidligt ind i elitemiljøet, men for mig var det fra U17 af. Man ved jo, hvordan spillet er, og det accepterer man. Den her karriere er kort, 10-15 år hvis vi er heldige. Det er en branche, hvor det hele skal gå så stærkt.

- Der er nogle, der bliver kvalt i det, og så er der andre, der formår at blive stående.

- Har du oplevet at blive kvalt?

- Jeg kan have gode og dårlige perioder. Der har da været tidspunkter, hvor jeg har tænkt 'puha, det er hårdt lige nu', men så må man jo prøve at gøre noget ved det. Jeg tror, nogle gange man glemmer, hvor heldig man er i det her erhverv, selvom det er røvhårdt, og mange udefra tænker, at det er det letteste i verden, fordi vi lever af vores hobby.

- Der er mange andre, som ville ønske, de stod i vores situation, så jeg tror, det er ærgerligt at kaste håndklædet i ringen, når vi lever så priviligeret, som vi gør.

