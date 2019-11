Ingen sejr til EM-legende

ESBJERG (Ekstra Bladet): Superliga-kampen på Esbjerg stadion bød på et vigtigt opgør i bunden af tabellen, hvor AC Horsens havde mulighed for at hægte Esbjerg af, og hvor EM-legenden fra ’92 Lars Olsen debuterede som EfB’s cheftræner.

Lars Olsen blev præsenteret mandag og skulle fem dage senere for første gang forsøge at afværge det, der lige nu ligner en truende nedrykning for esbjergenserne i slutningen af sæsonen.

På sigt er ambitionerne i EfB at være fast inventar i top seks, men først er der fuldt fokus på at etablere en stærk defensiv: - På den korte bane handler det om at få skrabet nogle point sammen hurtigst muligt – måden hvorpå det sker er ikke vigtig, havde Olsen proklameret.

Drømmestart

EfB-træneren kom ikke med de store revolutioner i startopstillingen, men formationen var ændret til 4-4-1-1.

Esbjerg lagde glimrende fra land med en lynscoring foran 3164 tilskuere efter mindre end to minutters spil.

Hovedarkitekten i højre side var Joni Kauko, der i en listig ét-to kombination med Mathias Kristensen sled sig fri på kanten og prompte sendte et fladt indlæg til forreste stolpe, hvor Esbjergs i øjeblikket farligste mand Yuri Yakovenko dukkede op med en glidende tackling, der tvang kuglen til at trille forbi Horsens-keeper Matej Delac til 1-0.

Mareridtsstart for Horsens og ukrainerens fjerde kasse i de sidste fire kampe.

Intense nærkampe, høje bolde og luftdueller prægede kampen herfra, men især Esbjergs Kauko og Kristensen bed fra sig og diskede nærmest op med samme opskrift på en esbjergensisk kasse omkring det 10. minut.

Samme flade tværaflevering blev dog ikke opsnappet i Horsens-feltet.

Horsens kæmpede sig langsomt tilbage i opgøret, men Bo Henriksen måtte tidligt indkassere lidt af en bet, da boksangriber Nicolai Brock-Madsen først tog sig til baglåret og derefter måtte udgå i det 19. minut.

Presset i bund

Ayo Simon Okosun var på pletten, da Jannik Pohl lettere elegant hoppede over en cutback-aflvering: Okosun sigtede mod det lange hjørne forbi Jeppe Højbjerg i målet, men Daniel Anyembe dukkede op i sidste sekund som redningsmand og afværgede en udligning.

Esbjerg var nu presset helt i bund, og i en hovedstødsduel mellem den jamaicanske damptromler Rodolph Austin og Okosoun sprang Bo Henriksen og Horsens-bænken op i vild arrigskab og appellerede for en ureglementeret EfB-hånd på bolden.

Men protesterne prellede af på kampens fjerdedommer.

I det 40. minut kom der balance i regnskabet, da Okosun igen-igen nåede højest i en luftduel og headede bolden ned for fødderne af Louka Prip på kanten af Esbjerg-feltet.

Den 22-årige angriber sugede kuglen til sig og drejede et sublimt langskud udenom en Højbjerg i fuld udstrækning til udligningen 1-1.

Klasseredning

Højbjerg leverede i det 50. minut en fremragende refleksredning på et Pohl-hovedstød midt for mål: Horsens-angriberen headede lige på EfB-keeperen, der dog måtte reagere på et splitsekund.

Bo Henriksen forsøgte med taktfaste klap på sidelinjen at animere sine tropper fremad på grønsværen mod et mere og mere kompakt Esbjerg-mandskab.

Hjemmeholdet var tættest på at bringe sig foran i kampens slutning – indskiftede Adrian Petre misbrugte en kæmpechance, og Kauko tonsede bolden forbi mål med en flugter ikke lang tid efter.

Ondt blev værre, da en skadet Pohl måtte lade sig udskifte i det 84. minut – grund til bekymring hos Bo Henriksen.

Både Horsens og Esbjerg mosede på for en scoring i de døende minutter, men bundstriden endte uafgjort. Og det er aktuelt status quo i bunden af tabellen.

