Ingen Superliga-bold den næste måned - ingen tilskuere før september

Det bliver ikke lige foreløbig, at fodboldsulten kan stilles. Slet ikke, når det gælder besøg på stadion.

Statsminister Mette Frederiksen har netop meddelt på et pressemøde, at forsamlinger med mere end ti personer ikke er tilladt frem til i første omgang 10. maj, og det sætter altså en stopper for alle fodboldkampe i landet.

Mette Frederiksen kunne ydermere fortælle, at store forsamlinger ikke er tilladt til og med august, og dermed står det klart, at når Superligaen forhåbentlig genoptages, bliver det uden tilskuere på tribunen.

Først fra 1. september kan der igen komme folk på stadion - hvis altså ikke fristen forlænges yderligere.

Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte Divisionsforeningen for at høre, hvad denne udmelding gør ved deres planer, men de har ikke været at træffe endnu.

Divisionsforeningen fremlagde i sidste uge tre scenarier for afviklingen af Superligaen, og det første scenarie var med start i slutningen af april, mens det andet scenarie var med start i midten af maj. De to kan man altså allerede nu skyde en hvid pil efter. Scenarie nummer to er ude af billedet, da spillerne ikke bare kan starte op fra den ene dag til den anden.

Dermed er der et scenarie tilbage:

Scenarie 3) Superligaen går i gang i slutningen af maj og afsluttes i slutningen af juli.

Den seneste Superliga-kamp blev spillet 9. marts.

Se også: Brøndby- og AaB-keepere med fine tal på Superliga-liste

Se også: FIFA forlænger sæsonen på ubestemt tid

AGF overrasker: - Fantastisk at opleve