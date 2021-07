Ingen trodsreaktion: Nulløsning i Farum

Der kom ingen mål i Farum, hvor AGF var heldige med at få et point

En stille søndag eftermiddag på Farum Park endte uden mål, da FC Nordsjælland tog imod AGF i Superligaen.

Begge mandskaber var ellers på jagt efter at rette op på en sløj sæsonstart.

Hjemmeholdet tabte i premieren 2-1 på Farum Park til oprykkerne fra Viborg, imens at AGF leverede en forfærdeligt præstation i Conference League, da de tabte 2-1 til semiprofferne Larne F.C. fra Nordirland.

Unge Nordsjælland i kontrol

David Nielsen havde valgt at lave tre ændringer efter fadæsen i Nordirland. Mest bemærkelsesværdigt var forsvarsspiller Sebastian Hausner røget på bænken efter en sløj indsats i torsdags.

Kampens første forsøg kom efter seks minutter, da den unge nordmand Andreas Schjelderup trykkede af på kanten af feltet, men Jesper Hansen havde styr på afslutning.

Jesper Hansen måtte flere gang diske op med redninger i første halvleg. Foto: Lars Poulsen

Det var ikke ligefrem en trodsreaktion, man så fra AGF's side, som man ellers kunne have forestillet sig efter torsdagens indsats.

Hjemmeholdet havde nemlig gennem hele første halvleg kontrol på kampen, hvor det flere gange var lige ved og næsten for Nordsjællands unge drenge, men målet kom ikke.

Stillingen var derfor 0-0, da spillerne gik til pause, hvor FC Nordsjælland nok var skuffet over ikke at have scoret efter deres mange chancer.

Tam anden halvleg

Anden halvleg fortsatte ligesom første. FC Nordsjælland bevarede kontrollen, hvor flere af hjemmeholdets unge angribere viste flotte tekniske færdigheder.

Det var dog uden det store slutprodukt, og som halvlegen skred frem, blev det en tam affære. Nordsjælland kunne ikke spille sig igennem AGF's defensiv, imens AGF nærmest ikke prøvede den anden vej.

David Nielsen kunne langt fra være tilfreds med AGF's spil. Spillerne så idéforladte ud, og det virkede til, at det krævede stor fejl fra hjemmeholdet side, hvis århusianerne skulle komme på måltavlen.

Peter Vindahl var tæt på skurk i anden halvleg. Foto: Lars Poulsen

FC Nordsjællands målmand, Peter Vindahl Jensen, var med ti minutter igen faktisk ved at lave den fejl, der kunne bringe AGF foran.

Målmanden tabte bolden, da han ville ud i feltet og gribe bolden på en standardsituation. Hjemmeholdet slap dog med skrækken, da forsvaret fik clearet bolden.

AGF fik bolden i nettet i de sidste minutter, da Gift Links fik en friløber, men sydafrikaneren blev dømt korrekt offside.

Det sluttede som det startede med stillingen 0-0. Et resultatet udeholdet kunne mest være tilfreds med, da hjemmeholdet burde have scoret i løbet af kampen.

AGF skal dog finde en bedre præstation frem, når det gælder returkampen i Conference League mod Larne F.C., hvis det ikke skal blive til et tidligt exit i Europa endnu engang.