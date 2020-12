Ingen udlandsture: Brøndby og AGF brager sammen i januar

Både Brøndby og AGF bliver hjemme i januar. Her skal de møde hinanden i en træningskamp i Aarhus

Superligaens nummer syv, FCK, tager til Dubai for at spille træningskampe i januar, da det ellers er 'svært at matche os på det niveau, der er nødvendigt', som klubben skriver på sin hjemmeside.

Samtidig har Superligaens nummer tre, Brøndby, og fire, AGF, valgt at blive hjemme. Her kommer de til at møde hinanden i en træningskamp 23. januar på Ceres Park.

De to klubber tørnede senest sammen i mandags på samme stadion. Her vandt AGF 3-1.

AGF har også planlagt træningskampe mod AaB og og Viborg.

Sigurd Rosted spillede en skidt første halvleg mod AGF i mandags og blev også pillet ud i pausen. Nu får nordmanden mulighed for at revanchere sig til januar. Foto: Lars Poulsen

Brøndby skal i januar udover AGF møde 1. divisionsklubberne Kolding og Helsingør.

Niels Frederiksens mandskab møder ind efter julepausen 5. januar.

Der resterer to runder af efterårssæsonen i Superligaen, som genoptages 2. februar.

