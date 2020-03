Ingen vinder i bundgyser

Trods de tomme tribuner blev bundbraget mellem Hobro og Esbjerg et intenst bekendtskab, men trods hårde dueller, tumult og et utal af frispark endte det hele uafgjort 1-1

HOBRO (Ekstra Bladet): Så blev Superligaen også for alvor berørt af covid-19, den smitsomme coronavirus, eftersom samtlige Superliga-kampe i marts nemlig skal spilles uden tilskuere på lægterne.

Det regulære bundbrag mellem Hobro og Esbjerg var således den første kamp søndag, der skulle eksekveres med tomme tribuner.

De tomme, blå sæderækkers larmende tavshed på Hobro stadion endte da også uundgåeligt med at sætte sit præg på den gedigne bundgyser, der ellers nok havde fortjent mere larm fra tilskuerpladserne.

Til gengæld kunne samtlige taktiske dessiner og bidske irettesættelser fra begge mandskaber tydeligt høres af de ellers få fremmødte; pressefolk, journalister, Hobro-medarbejdere og den snes inkarnerede Hobro-tilhængere, der med et enkelt romerlys - samt et banner med ordene: Away Crew - havde taget plads i skovbrynet bag hegnet uden for stadionområdet.

En rodet affære

Hobro lagde bedst ud; Først høvlede Emmanuel Sabbi på et hjørnespark lettere komisk højreskøjten til hjørneflaget, så den 22-årige amerikaner måtte smide sig i græsset i smerte; langt farligere blev det, da Pål Alexander Kirkevold indledningsvist sparkede på mål fra distancen, efter Kevin Conboy i Hobros højre side med et mistimet indgreb havde valgt at sparke hul i luften.

Esbjerg-keeperen, Vito Mannone, var dog vaks på stregen.

Det samme kunne man med rette sige om gæsternes Rafal Kurzawa, der ligeledes fra målstregen påtog sig tjansen som sidste skanse på et Hobro-hjørnespark, da han i sidste øjeblik dirigerede et Simon Jakobsen-hovedstød befriende over tværribben.

Det hårde duelspil bar præg af kampens betydning; de første 45 minutter var en rodet omgang, hvor nerverne bestemt var uden på tøjet.

Stor forløsning

Forløsningen var stor på Hobro-bænken i det 59. minut, da Christian Cappis resolut sparkede bolden i netmaskerne til 1-0 efter at have modtaget en eminent stikning i dybden fra Edgar Babayan.

10 minutter senere hægtede Jakobsen Esbjergs Ante Erceg på kanten af Hobro-feltet.

Det endte i tumult, mens gæsterne appellerede for straffespark, men det hele endte helt korrekt med et frispark i en trods alt gunstig position; en oplagt mulighed for at bringe balance i regnskabet for gæsterne - men Kurzawa sparkede langt over mål.

Med udsigten til at være sat agterud med hele fem point til netop Hobro, var det dermed frem over stepperne for Esbjerg i de døende minutter.

Indskiftede Patrick Egelund diskede op med en sand befrier med udligningen til 1-1 i det 86. minut.

Den intense bundgyser endte 1-1.

Status quo mellem to de Superliga-hold, der stadig ligger side om side i tabellens bund.

