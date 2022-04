Ingen vinder i Viborg efter stort VAR-drama

FC Nordsjælland var bedst, men fik ikke udnyttet sit spilovertag, da holdet måtte nøjes med 1-1 på udebane mod Viborg FF i Superligaens nedrykningsspil.

De to hold mødte hinanden så sent som i forrige spillerunde, hvor FCN vandt med 2-0 i Farum.

Derfor var der en mulig revanche på programmet for Viborg, der i øjeblikket fører nedrykningsspillet.

Opgørets forløb tegnede dog ikke til en revanche. Gæsterne fra Farum dominerende kampen og udnyttede flere sløsede Viborg-fejl til at komme afsted mod mål.

Hjemmeholdet havde derimod svært ved at få gang i offensiven og virkede ofte stressede og uden gnist.

FCN kunne ikke udnytte Viborgs sløsede præstation og måtte derfor nøjes med 1-1.

Pointdelingen betyder, at Viborg har 36 point og fire point ned til konkurrenterne fra OB.

FC Nordsjælland befinder sig i midten af Superligaens nedrykningsspil med 30 point.

I de første 45 minutter stod der FC Nordsjælland på det meste.

FC Nordsjælland udligner. Foto: BO AMSTRUP/Ritzau Scanpix

Halvlegens bedste forsøg tilfaldt FC Nordsjællands Oliver Antman, der havde en fri mulighed i Viborg-feltet, men den finske offensivspiller kunne ikke overliste Viborg-keeperen Lucas Lund.

Et kvarter før tid blev Viborgs Ibrahim Said tacklet på kanten af Nordsjælland-feltet. Efter et VAR-tjek valgte dommer Anders Poulsen at dømme straffespark til hjemmeholdet.

Hollandske Clint Leemans sparkede bolden i mål og bragte Viborg på 1-0.

Få minutter efter Viborgs straffesparksscoring fik FC Nordsjællands Daniel Svensson udlignet til 1-1 på et hovedstød.