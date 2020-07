Insider-sejr

Skyd på alt.

Det må have været beskeden til spillerne fra Randers, da kronjyderne holdt liv i drømmen om at komme til at spille om en europæisk billet med 3-2 sejr i Hobro.

Tre af skuddene, der blev affyret fra distancen, var rene fuldtræffere.

Da to af målskytterne Björn Kopplin og Vito Mistrati lige som træner Thomas Thomasberg har en Hobro-fortid, kunne det tyde på, at gæsterne udnyttede insiderviden til at vinde lokalopgøret.

I hvert fald var der givet besked på at skyde Jesper Rask i sænk.

Trods sine næsten to meter fik hjemmeholdets målmand Jesper Rask kun der yderste af neglene på Björn Kopplins skud fra 30 meter, som røg ind i det lange hjørne.

Ham skal du holde øje med: Han er manager-kuppet, du måske overser

Hobro-målmanden med sine mange centimeter nåede heller ikke ned, da Vito Mistrati hamrede løst fra kanten af feltet til 2-0.

Det var fra samme position i modsatte ende, at Tosin Kehinde med et følt skud lagde bolden ind ved den ene stolpe til 3-1.

Før pausen havde Emmanuel Sabbi afsluttet en fornem dribletur, hvor han kørte rundt med tre Randers-spillere med en reducering til 2-1, mens femte og sidste scoring i målfesten blev headet ind af den indskiftede Imed Louati fra nært hold.

I kampens 89. minut valgte Randers at skrive klubhistorie ved at sende brødrene Oliver og Filip Bundgaard på banen.

Sidstnævnte fyldte 16 år i fredags og blev dermed den yngste Randers-spiller nogensinde.

Horsens-teenageren Jeppe Kjær er fortsat Superligaens yngste, da han debuterede på 16 års fødselsdag.

Hvis ikke Hobro træder hjælpende til og vil snuppe point mod Horsens, og Randers med en sejr over Esbjerg i såfald vil ende med at trække 'frinummer', fordi kampene mod pokalvinderne SønderjyskE udgår, venter OB i play off-semifinalen.

Modsat skal Hobro spille nedrykningskamp mod Lyngby, men bortset fra, at man kender datoen, mandag, 13. juli, var der ingen i Hobro-lejren, som kunne fortælle, om kampen var hjemme eller ude.

