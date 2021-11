Instagram-stjerne erobrer Danmark

Vejle Boldklub slås for livet i Superligaen og har nu fået en rutineret tilgang til førsteholdet.

Den 27-årige irakiske landsholdsspiller Ali Adnan ankommer således på en fri transfer og medbringer erfaring fra blandt andet 80 A-landskampe samt ophold i klubber som Udinese, Atalanta og Vancouver Whitecaps.

Vejles tekniske chef, Johan Sandahl, er begejstret for tilgangen.

Ali Adnan skifter til Vejle. Foto: Ritzau Scanpix

- Ali Adnans CV taler sit eget tydelige sprog. Han er en kvalitetsspiller, som er klar til at gøre en forskel. Ali har en god alder og er en bærende pille på det irakiske landshold, siger Sandahl.

Adnan støder først til Peter Sørensens trup efter den kommende landsholdspause og er derfor ikke med i søndagens nøglekamp hjemme mod Sønderjyske.

Og det er ikke nogen 'Hr. hvem som helst', der indtager Nørreskoven.

Således har Ali Adnan ikke færre end 2,1 mio. følgere på Instagram, hvilket er en pæn sjat mere end de knap 16.000, der følger Vejle på det sociale medie. Men måske er der også en Adnan-effekt her, for Vejle har fået godt 1400 nye følgere, siden det kom frem, at irakeren er på vej.

