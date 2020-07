Intet at gøre for Brøndby

Selvom Rezan Corlus næste Superliga-kamp er for Brøndby, kan klubben ikke anke profilens røde kort for Lyngby. Det slår turneringschef i Divisionsforeningen, Peter Ebbesen, fast over for Ekstra Bladet

Det eksploderede fuldstændig i Lyngby mandag aften i tillægstiden, da Hobros Edgar Babayan nedlagde Lyngbys André Riel.

Babayan fik direkte rødt kort, hvorefter Rezan Corlu skubbede til ham. Det hele førte til tumult, slåskamp, en spytklat og flere røde kort - et af dem til Rezan Corlu.

Da det røde kort og tilhørende karantæne tages med ind i næste sæson, kan Corlu se frem til at sidde ude for Brøndby i en eller flere kampe i begyndelsen af sæsonen. På Vestegnen har de dog ikke mulighed for at anke dommen.

- Det er kun Lyngby, der kan anke. Det er soleklart. Man kan ikke hos en spiller, man ikke har. Det er jo ren logik, siger turneringschef i Divisionsforeningen, Peter Ebbesen, til Ekstra Bladet.

- Brøndby ejer ham, og næste kamp, han skal spille i Superligaen, er for dem. Det har ingen betydning?

- Det har overhovedet ingen betydning. Det er en kamp mellem Lyngby og Hobro. Man kan klage over et gult og et rødt kort, når en spiller får det, men ikke en klub der ikke har spilleren. Nu ved jeg godt, at de ejer ham, men indtil den 30. er han Lyngby-spiller.

Det koster 25.000 kr. at anke et kort. Hvis klubben får medhold, får den pengene igen. Det er DBU's Disciplinærinstans, som beslutter om et rødt eller gult kort og tilhørende karantæne skal annulleres.

Rezan Corlu fik direkte rødt mod Hobro. Hvis den dom skal omstødes, er det Lyngby, der skal gøre det. Det koster dog 25.000 kr., hvis klubben ikke får medhold. Foto: Lars Poulsen

Håber, der bliver anket

Efter kampen kom Corlu med en opfordring til at anke.

- Jeg er slet ikke tilfreds. Jeg prøver at beskytte en holdkammerat, fordi han bliver flækket, sagde Corlu til TV3 Sport.

- Det bryder jeg mig ikke om. Jeg hjælper en holdkammerat og skubber lidt, og jeg bliver skubbet, og så får jeg rødt kort. Jeg håber, at dommen bliver anket, lød det fra Corlu, som ikke stillede op til interview med den skrevne presse.

Brøndby har ingen kommentarer til sagen.

Ekspert: Bør ikke anke

Ifølge Ekstra Bladets dommerekspert, Benjamin Leander, har Lyngby ingen gevinst ved at anke det røde kort.

- Det giver ingen mening for dem at engagere sig i det.

- Isoleret set har jeg ikke noget, der peger i retning af rødt kort. Han skubber ikke i halsregionen eller på anden måde gør sig skyldig i voldsom adfærd, men vi har set mange gange, at det ikke kan betale sig (at anke, red.). Det er en skønssag uden helt klare billedebeviser på, at noget modsat skulle være foregået.

- Og hvad får Lyngby ud af det, ud over at have en i banken hos Brøndby? De risikerer 25.000 kr. fra en i forvejen slunken klubkasse og tænk, hvis programmet arter sig sådan, at Lyngby skal møde Brøndby i en af de første to runder, så er det en kæmpe bjørnetjeneste, siger Benjamin Leander.

