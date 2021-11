Irriteret Grabara: Jeg finder mig ikke i det!

Stemningen blev lige pludselig rigtig dårlig mellem FC Københavns og AaB's spillere mod slutningen af søndagens opgør.

For mens to spillere lå på græsset og ømmede sig, sparkede FCK-målmand Kamil Grabara bolden efter nogle AaB-fans på tribunen.

Det var ikke umiddelbart til at se, hvorfor han gjorde det, men ifølge Grabara selv skyldtes det, at AaB-fansene spyttede og kastede ting efter David Khocholava, der lå på jorden og havde slået sig.

- Rigtig god måde at slutte runden i aften! Stolt over alle drengene på banen i aften, at de udspillede modstanderne (selv om jeg hjalp dem lidt), skriver Kamil Grabara indledningsvist i et Instagram-opslag.

- Hvad angår situationen mod slutningen af kampen, da jeg sparkede bolden mod modstandertribunen: Jeg finder mig ikke i, at folk spytter og kaster ting på nogen FCK-spillere, mens de ligger på jorden, så den slags adfærd vil altid få en reaktion fra mig.

Den forklaring kommer Grabara formentlig til at gentage, når han taler med cheftræner Jess Thorup.

Han slog efter kampen fast, at han altid har en samtale med sin målmand efter kampene, og at episoden med AaB-fansene helt klart skulle indgå i samtalen efter søndagens opgør.

