Irriteret Superliga-chef: Vi blev fyldt med løgn

Det går ikke altid som præsten prædiker, hvilket den nu tidligere Superliga-klub Vendsyssel FF må sande, efter klubben blev zappet tilbage til første division af de kongeblå fra Lyngby.

Sæsonen har budt på flere mærkværdige hændelser hos den sportslige ledelser. Noget, der har sat sit præg på resultatet.

- Det var en mega skuffelse for alle. Vi har kæmpet og arbejdet hårdt for det her de sidste 12 måneder, siger Jacob Andersen, bestyrelsesformand i klubben, til Ekstra Bladet, da vi møder ham til sønnens afsluttende eksamen.

- Nu holdt i møde hele mandagen. Hvor gik det galt?

- Det er klart, at det ikke hjalp, at Mogens Krogh valgte sige op. Og så har vi den situation, hvor Glenn Riddersholm fylder os med løgn.

- Vi skulle forstærke i transfervinduet, men der mistede vi momentum, da Glenn smuttede midt i det hele, siger Andersen om en tumultarisk juletid, hvor Riddersholm gled videre til en cheftræner post i SønderjyskE.

Jacob Andersens søn, Serie A-spiller Joachim Andersen, blev tirsdag student. Foto: Tariq Mikkel Khan

En fyret træner

I slutningen af maj kulminerede en lang række dårlige resultater med, at cheftræner Jens Berthel Askou og assistent Mike Tullberg blev smidt på porten.

- Vi har også evalueret på, om trænerteamet har været for unge. Skulle vi have haft et andet miks med en ung og en erfaren? Det var to meget unge trænere.

- Var det rigtigt at fyre dem?

- Det får vi aldrig svar på. Men det mente vi på det tidspunkt. Vi havde kun vundet en kamp ud af 15. Hver eneste gang, vi havde chancen for at slå omkringliggende hold, vandt vi ikke.

- Havde vi beholdt Jens Berthel, kunne vi måske have vundet 3-0 over Lyngby, men vi kunne også have tabt 8-0. Det finder vi aldrig ud af.

I Vendsyssel leder man nu efter en ny træner. Foto: Tariq Mikkel Khan

Frustreret anfører

Efter playoff-nederlaget til Lyngby sagde en frustreret anfører, Alexander Juel Andersen, at han så et ledelsesproblem.

- Der sker så mange vanvittige ting, og der er truffet et hav af elendige beslutninger hele vejen rundt, sagde han blandt andet og hentydede kraftigt til den pludselige fyring af trænerteamet før de vitale playoff-kampe.

Et udtalelse, som Jacob Andersen på nuværende tidspunkt ikke ønsker at kommentere, men han siger:

- Spillerne skal også kigge ind ad. De kunne måske også have gjort det bedre. Jeg har talt med mange spillere bagefter, og de siger, at de også bærer en del af ansvaret, siger Jacob Andersen, der ikke vil afvise, at der skal sælges spillere efter nedrykningen.

- Givet vis er der nogle, der skal videre. Vi har dygtige, unge spillere, og vi vil ikke stå i vejen for dem. Men det skal give mening for alle parter. Det er ikke sådan, at vi kategorisk afviser at sælge Flø, Opondo eller hvem det nu kunne være.

Alexander Juel Andersen holder holdkammeraten tilbage. Søndag holdt han sig ikke tilbage for at komme med kraftig kritik. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Ny træner?

Om der er en ny træner på bedring, melder formanden ikke nyt om.

- Det sidder vi og kigger på nu.

- Hvor kigger i hen?

- Over det hele, siger han og griner.

- Ej, det er klart, at Ole Nielsen (sportschef, red.) har kigget på nogle emner, der kunne være interessante.

- Nu skal vi finde ud af, om de synes, vi er interessante. Det kan godt være, at de synes, at vi var interessant inden søndag klokken 18.00, men ikke efter.

- Er det kun danske navne, I har på blokken?

- Det er primært i Danmark. Men jeg mener, at der også er et svensk navn.

