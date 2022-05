Italiensk klub henter Superliga-profil

Midtbanespilleren Magnus Kofod Andersen skal fra næste sæson tørne ud for Venedigs bedste fodboldhold.

Venezia FC, som klubben fra den italienske by hedder, har lørdag afsløret på sin hjemmeside, at den har sikret sig den 23-årige dansker på en treårig kontrakt med option på et år mere.

FC Nordsjælland meddelte allerede for knap to uger siden, at Kofod Andersen ville forlade klubben, som er den eneste, han har spillet for som seniorspiller.

Han har kontraktudløb med Farum-klubben, som han har repræsenteret hele 171 gange med 7 mål til følge. Han har flere gange i de seneste par sæsoner været anfører for holdet.

Præstationerne i FC Nordsjælland har blandt andet betydet, at han i 2020 blev udtaget til A-landsholdet. Han måtte dog forlade lejren, fordi der var udbrudt coronasmitte i hans klub. Han har fortsat sin debut til gode.

Venezia har netop været en smuttur i den bedste italienske række, Serie A.

Som oprykker sluttede holdet på 20.- og sidstepladsen i den netop overståede sæson og skal derfor spille i Serie B efter sommer.